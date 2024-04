Slovensko predalo švajčiarskym investorom dlhopisy za 635 miliónov eur

Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovensku sa vo štvrtok podarilo predať štátne dlhopisy v celkovej hodnote 635 miliónov eur. O tieto dlhopisy prejavili záujem švajčiarski investori a po 10 rokoch sa tak podarilo SR diverzifikovať portfólio aj do inej meny ako euro. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.



Tento predaj je podľa rezortu výsledkom osobných rokovaní ministra financií SR Ladislava Kamenického (Smer-SD) a predstaviteľov Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) pod vedením Daniela Bytčánka, ktorí minulý týždeň navštívili Švajčiarsko. V krajine sa stretli so 40 zástupcami švajčiarskych bánk a investorov.



"Aj tento predaj je dôkazom toho, že Slovenská republika si udržiava na finančnom trhu veľmi dobrý kredit a investori považujú zámery vlády na ozdravenie verejných financií za dôveryhodné," doplnilo ministerstvo. Bližšie informácie o dlhopisoch by mal počas dňa vydať ARDAL.