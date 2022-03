Slovensko pripravuje ďalšie dodávky skvapalneného zemného plynu

Bratislava 31. marca (TASR) – Zimnú vykurovaciu sezónu zvládlo Slovensko bez obmedzovania dodávok zemného plynu a od piatka (1. 4.) sa začnú plniť zásobníky na ďalšiu zimu. K zníženiu energetickej závislosti od Ruska by mali prispieť aj dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Po skúšobnej dodávke prvého tankeru pre štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) začiatkom marca sa pripravuje ďalšia dodávka a Slovensko plánuje dodávky LNG zintenzívniť. Vo štvrtok to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Rezort podľa Sulíka situáciu v energetike denne sleduje. "Aj keď nateraz z Ruska prúdi plyn a ropa podľa zmluvných podmienok, zároveň sa intenzívne pracuje na znižovaní energetickej závislosti od tejto krajiny," uviedol minister. Okrem dodávok skvapalneného plynu tankermi je pre diverzifikáciu zdrojov plynu dôležité dokončenie prepojovacieho plynovodu s Poľskom. "Ide o severojužné plynové prepojenie Európy, ktoré umožní v dohľadnej dobe dodávky plynu z Nórska a cez terminály v Poľsku aj LNG plyn z celého sveta," priblížil minister.



Sulík reagoval aj na požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina, aby "nepriateľské" krajiny, to znamená aj Slovensko, platili za ropu a plyn rubľami. "Čo sa týka ruskej medializovanej požiadavky na platby za dodávku plynu v rubľoch, SPP marcovú faktúru zaplatil v eurách tak, ako je dohodnuté v zmluve," vysvetlil vicepremiér. Zároveň zdôraznil, že Slovensko plne podporuje spoločný postup členských krajín EÚ vrátane jednotného nákupu plynu pre celú Úniu.



Zásobu ropy má Slovensko v súčasnosti na 120 dní, pričom zo zákona musia byť na úrovni minimálne 90 dní. Ďalšie zásoby ropy má aj rafinéria Slovnaft a Transpetrol. V prípade, ak by došlo k prerušeniu dodávok ropy z Ruska, má Sulík písomný prísľub spoločnosti Slovnaft, že bude dovážať potrebnú ropu cez ropovod Adria.