Slovensko pripravuje podnikateľskú misiu do Portugalska

Bratislava 18. novembra (TASR) - Oficiálna delegácia Slovenska, ktorej súčasťou bude podnikateľská misia, by mala v prvej polovici budúceho roka vycestovať do Portugalska. Cieľom rezortu je rozšírenie aktivít slovenskej ekonomickej diplomacie, informovalo v pondelok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Portugalsko je krajina, ktorá sa sústreďuje na inovatívne projekty, plánujeme preto usporiadať biznis misiu priamo v Lisabone so zameraním na firmy vyvíjajúce moderné digitálne technológie. Cieľom je, aby si slovenské spoločnosti našli nových partnerov a vďaka fondom zo zahraničia mohli ďalej rásť," priblížil štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.



O ďalšom rozvoji spolupráce medzi SR a Portugalskom rokoval Chovanec s portugalským štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Joaom Rui Ferreirom počas technologickej konferencie Web Summit v Lisabone. V rámci bilaterálneho stretnutia mali predstavitelia rezortov jednotlivých krajín hovoriť taktiež o možnostiach poskytnutia podpory inovatívnym podnikom a o potrebe zvýšenia konkurencieschopnosti Európskej únie.



Na tohtoročnom podujatí Web Summit sa malo zúčastniť viac ako 70.000 podnikateľov, investorov, lídrov technologických firiem a politikov. "Som rád, že v tomto roku prišla najpočetnejšia delegácia firiem zo Slovenska, viac ako sto spoločností. Ide o firmy, ktoré majú veľký potenciál celosvetovo sa presadiť so svojimi inovatívnymi produktmi," doplnil štátny tajomník rezortu zahraničných vecí.