Slovensko privíta zraz karavanistov, podľa Huliaka to posilní turizmus
Slovensko sa tak bude môcť predstaviť tisíckam návštevníkov zo zahraničia.
25. februára
Bratislava 25. februára (TASR) - Slovensko bude o rok v lete hostiteľom najvýznamnejšieho svetového stretnutia v oblasti kempovania a karavaningu. Podujatie Rally FICC 2027 sa uskutoční v Nitre od 26. júna do 5. júla budúceho roka. „Pre Slovensko ide o výnimočnú príležitosť dostať sa do centra pozornosti európskych i svetových karavanistov, posilniť značku krajiny v segmente aktívneho, udržateľného cestovného ruchu a vytvoriť impulz pre rozvoj infraštruktúry a služieb v regióne,“ povedal v stredu v súvislosti s prípravou 98. svetového zrazu karavanistov minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý).
Slovensko sa tak bude môcť predstaviť tisíckam návštevníkov zo zahraničia. Účastníci budú mať podľa ministra možnosť spoznať nielen Nitru, ale aj iné slovenské mestá a regióny či ich prírodu, tradície, gastronómiu a pohostinnosť. „Zároveň je to potvrdenie, že Slovensko je pripravené hostiť významné medzinárodné podujatia cestovného ruchu,“ uviedol. Kempovanie a karavaning vníma ako perspektívny a udržateľný segment, ktorý podporuje objavovanie regiónov a krás Slovenska.
Podľa údajov národnej organizácie na propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel je na Slovensku viac ako 100 kempingových lokalít. Na strednom Slovensku sú ich takmer štyri desiatky, na západnom a východnom zhruba po 30. „V roku 2024 navštívilo slovenské kempingy takmer 160.000 turistov. Predstavuje to medziročný nárast o 10 %. Z toho viac ako 80.000 tvorili domáci návštevníci, zvyšok zahraniční hostia,“ priblížil Huliak s tým, že najsilnejším obdobím návštevnosti kempingov zostávajú tradične letné mesiace.
Prezident Medzinárodnej federácie kempovania, karavaningu a autokaravaningu (FICC) Joao Alves Pereira upozornil na veľké zmeny v globálnom cestovnom ruchu. „Obrovský vplyv krízy na cestovný ruch nás postavil pred veľkú výzvu, ktorá je zároveň veľkou príležitosťou. Jedným z dôležitých ponaučení je, že sektor cestovného ruchu sa pravdepodobne trvalo zmenil, keďže cestovatelia sú náročnejší a viac si uvedomujú pozitívny vplyv svojich cestovateľských rozhodnutí na miestne komunity, klímu a životné prostredie,“ uviedol Pereira. Podľa neho vlády aj podnikatelia v cestovnom ruchu preto musia prehodnotiť, ako reagujú na meniace sa očakávania zákazníkov.
FICC bola založená v roku 1933, Československo bolo jednou zo siedmich zakladajúcich krajín. „Sme jedinou organizáciou na svete, ktorá sa zaoberá cestovným ruchom vo voľnej prírode. Cestovný ruch pre nás znamená rešpektovanie prírody a miestnej kultúry,“ poznamenal Pereira s tým, že kempovanie je druh životného štýlu.
