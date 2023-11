Slovensko prvýkrát v histórii vyrobilo viac sladu ako pšeničnej múky

Nitra 22. novembra (TASR) - Na Slovensku sa v hospodárskom roku 2022/2023 prvýkrát v histórii vyrobilo viac sladu ako pšeničnej múky. Ako uviedol výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Vladimír Machalík, produkcia slovenských sladovní dosiahla úroveň 331.534 ton sladu, zatiaľ čo produkcia slovenských mlynov zaznamenala 295.211 ton pšeničnej múky.



Machalík zároveň pripomenul, že sladovnícky jačmeň sa stal za posledný rok najdrahšou obilninou na trhu. "Slad je najvýznamnejšou exportnou komoditou po prvom spracovaní na Slovensku. Slovenské sladovne pritom výrazne preferujú sladovnícky jačmeň od slovenských pestovateľov. Ročne ho spotrebujú takmer 370.000 ton. Slovenský slad má pritom špičkové renomé a je oň záujem nielen v strednej, ale aj západnej Európe," skonštatoval na Sladovníckej konferencii v Nitre predseda Sladovníckej sekcie SZVPS Tomáš Ševčík.



Ako však zdôraznil, na využitie plných produkčných kapacít len zo slovenského sladovníckeho jačmeňa by bolo treba o približne 80.000 ton sladovníckeho jačmeňa ročne viac. V súčasnosti je nutné chýbajúci objem dovážať z krajín Európskej únie. "Na Slovensku čelíme istému poklesu vo výmerách pestovania jačmeňa. Je tu priestor, aby slovenskí pestovatelia zvýšili výmery jačmeňov. Ak sa dnes pohybujeme na úrovni 113.000 hektárov jačmeňa, potrebovali by sme na Slovensku nejakých 135.000 hektárov," uviedol Ševčík.



Zberové plochy odrôd sladovníckeho jačmeňa sa na Slovensku aktuálne pohybujú na úrovni okolo 40.000 hektárov z celkovej plochy jačmeňa, ktorý je na 113.600 hektároch. "Atraktívnosť sladovníckeho jačmeňa pre pestovateľov zvyšuje aj cena, ktorá prevyšuje aj doteraz dlhodobo drahšiu obilninu, potravinársku pšenicu. Jej priemerná cena za rok 2022 dosiahla 307,76 eura, naproti tomu sladovnícky jačmeň sa predával priemerne za 324,17 eura za tonu," vysvetlil Machalík.



Význam sladovníckeho jačmeňa pre pestovateľov potvrdil aj konateľ spoločnosti Agromarkt Ján Poduška. "Pre nás je to veľmi zaujímavá plodina. Má rýchlu návratnosť a podstatná výhoda je, že na Slovensku máme s kým spolupracovať. Máme tu spracovateľov, s ktorými môžeme priamo jednať a v tejto turbulentnej dobe, pokiaľ ide o ceny a obchodovanie s komoditami, je jačmeň istým stabilizujúcim prvkom," povedal Poduška.



Pivovarnícko-sladovnícke odvetvie je v súčasnosti štvrtým najvýznamnejším sektorom slovenského potravinárstva s tržbami presahujúcimi 400 miliónov eur ročne. Na Slovensku aktuálne pôsobí sedem sladovní a 102 pivovarov. "Sladovne i pivovary investujú do svojej konkurencieschopnosti i dekarbonizácie desiatky miliónov eur. I napriek tomu je zložité udržať konkurencieschopnosť v náročnej konkurencii spoločného európskeho trhu. Veríme, že štát nájde spôsoby podpôr aj pre náš sektor, ktorý v roku 2023 na rozdiel od iných opomenul," dodal Machalík.