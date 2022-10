Slovensko sa môže pochváliť svetu

Bratislava 27. októbra (OTS) - Unikátne riešenie batériového úložiska spoločnosti GreenBat, energetických inovátorov zo Slovenska, prináša na trh nové a efektívne možnosti využitia batériových úložísk. Výsledkom je prvé batériové úložisko (BESS) o výkone 1,25 MW (1,2 MWh) certifikované na primárnu reguláciu (FCR). Nachádza sa v areáli bývalého závodu ZŤS v Martine.,“ udávajú Marián Smik a Michal Pňaček, konatelia spoločnosti GreenBat.Táto inovácia môže, okrem poskytovania potrebných podporných služieb (PpS), slúžiť aj na reguláciu dodávky a spotreby. Jej výhodou je, že dokáže reagovať mimoriadne rýchlo na to, čo sa deje v sústave. Technologicky je preto najvýhodnejšia na primárnu reguláciu energií. Cez vlastný terminál je pripojená aj priamo na spoločnosť SEPS a vďaka softvéru dokáže vyhodnotiť a predikovať situáciu na trhu.Náročnosť projektu si vyžadovala dlhoročné skúseností viacerých inštitúcií a firiem. „Na úspešnej implementácii a certifikácii sa podieľalo viacero inštitúcií a spoločností zameraných na inovácie v energetike. Na to, aby sme projekt mohli zrealizovať a úspešne preniesť do praxe, bolo potrebné spojiť dlhoročné skúsenosti odborníkov až z 10 inštitúcií,“ uvádzajú Smik a Pňaček.Foto: Marián Smik, konateľ spoločnosti GreenBatDôležitú úlohu zohrala aj podpora pre novú technológiu zo strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) či Stredoslovenskej distribučnej a.s. Jedným z hlavných partnerov je aj zelený dodávateľ z obnoviteľných zdrojov Right Power, ktorý sa podieľal na realizácii projektu na úrovni pripojenia do sústavy a investičného partnerstva. Aj týmto krokom tak potvrdzuje svoju stratégiu, ktorá je zameraná na výstavbu fotovoltaických elektrární, batériových úložísk a technológií na výrobu vodíka.Batériové systémy pre tento projekt dodala spoločnosť MTS. Tá patrí medzi slovenských lídrov v dodávke komplexných a ľahko škálovateľných batériových systémov pre skladovanie, distribúciu a monitoring elektrickej energie. O IT podporu sa postarala žilinská spoločnosť IPESOFT, ktorá má dlhoročné skúsenosti s dodávkou energetických IT riešení a terminálu ASDR pre súčasných aktérov na trhu s podpornými službami.Foto: Michal Pňaček, konateľ spoločnosti GreenBatOkrem poskytnutia IT infraštruktúry, IPESOFT zároveň ako autorizovaný subjekt pre certifikácie podporných služieb v SR zabezpečil aj technickú prípravu, predkomplexné a komplexné skúšky, spolu s finálnou certifikáciou podporných služieb podľa podmienok SEPS.,“ uvádza Tomáš Rajčan riaditeľ úseku energetiky a priemyslu v spoločnosti IPESOFT.Dnes je, viac ako kedykoľvek predtým, potrebné aj správne vyhodnotenie a predikcia situácie na energetickom trhu. V opačnom prípade dochádza ku krízovým scenárom v otázke ekonomickej efektivity regulácie odchýlky aj poskytovania FCR. Pri tvorbe tohto nového batériového úložiska však GreenBat myslel aj na tieto nástrahy. Proces nabíjania aj vybíjania tohto inovatívneho batériového úložiska sa preto riadi na základe odchýlky frekvencie v sústave.“ dodávajú konatelia GreenBat.Po prvej úspešnej implementácii GreenBat plánuje aj ďalšie inštalácie BESS, a to nielen s cieľom poskytovania FCR, ktorý dnes prebieha len v rámci Slovenska. „,“ uzatvárajú.