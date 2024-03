Slovensko sa podľa rezortu hospodárstva nechce vzdať ruského plynu

Bratislava 6. marca (TASR) - Pre bezpečnosť dodávok plynu na Slovensko je kľúčová otázka zachovania prepravy plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024. Uviedlo to v tlačovej správe Ministerstvo hospodárstva (MH) SR po pondelkovom (4. 3.) rokovaní Rady ministrov pre energetiku v Bruseli.



"Som presvedčený, že okrem pokračovania diverzifikácie dodávok plynu a realizácie opatrení na znižovanie spotreby je potrebné vyvinúť úsilie na zachovanie prepravy plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024," skonštatoval po rokovaní štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško.



Pre Slovensko je otázka bezpečnosti dodávok plynu priamo spojená s možným ukončením prepravy plynu cez Ukrajinu po roku 2024. Slovensko preto iniciovalo trojstranné rokovania s ministrami Rakúska a Maďarska, ktoré by mali priniesť možné riešenie. Krajiny sa dohodli na technických rokovaniach medzi expertmi a Európskou komisiou. Slovensko z pôvodne takmer stopercentnej závislosti od ruského zemného plynu už dokázalo diverzifikovať približne 70 % dodávok.



Ďalšou témou Rady bolo, ako zabrániť vzniku bariér pri preprave plynu na vnútornom trhu EÚ, ktoré môžu negatívne ovplyvniť naše snahy o diverzifikáciu. Preto Slovensko spolu s ďalšími dotknutými krajinami poukázalo na potrebu riešenia otázky poplatku za skladovanie plynu, ktorý môže zvýšiť náklady na prepravu plynu z LNG terminálov v západnej Európe do nášho regiónu.