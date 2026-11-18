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Slovensko sa prezentovalo v USA, turistov láka najmä na východ krajiny
Cieľom bolo predstaviť Slovensko ako atraktívnu a zároveň dobre dostupnú destináciu pre amerických návštevníkov.
Autor TASR
Košice/Tulsa 18. novembra (TASR) - Slovensko a osobitne východ krajiny sa predstavili americkým partnerom v cestovnom ruchu na 75. výročnom kongrese National Tour Association Travel Exchange 2026 v Tulse v štáte Oklahoma. Podujatie prepája severoamerických organizátorov zájazdov s destináciami a partnermi z oblasti cestovného ruchu z celého sveta. Informovali o tom národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a košické letisko s tým, že na ich spoločnej prezentácii participovali aj organizácie Visit Košice a Košice Región Turizmus.
Cieľom bolo predstaviť Slovensko ako atraktívnu a zároveň dobre dostupnú destináciu pre amerických návštevníkov.
„Americký trh má pre slovenský cestovný ruch veľký potenciál. Teší nás, že sme v Tulse mohli Slovensko prezentovať spoločne s partnermi z východného Slovenska a predstaviť americkým organizátorom zájazdov konkrétne zážitky a dôvody zaradiť Slovensko do ich európskych itinerárov,“ uviedla Mária Schvarczová z odboru medzinárodných vzťahov Slovakia Travel. Slovensko má podľa nej všetky predpoklady zaujať amerických cestovateľov. Ponúka autentické zážitky, výnimočnú rozmanitosť na relatívne malom území a množstvo atraktívnych miest. „Našou ambíciou je dostať Slovensko na mapu amerických organizátorov zájazdov ako destináciu, ktorú sa oplatí zaradiť do ponuky. Vďaka dobrým leteckým spojeniam je návšteva Slovenska veľmi dobre dostupná,“ skonštatovala.
Záujem amerických návštevníkov o región rastie. Za obdobie január až september eviduje východné Slovensko, teda Košický a Prešovský kraj spolu, medziročný nárast počtu návštevníkov z USA na úrovni 22 percent. Počet prenocovaní medziročne vzrástol až o 28 percent.
Dôležitou výhodou regiónu je jeho letecká dostupnosť. „Letisko Košice ako jediné na Slovensku disponuje pravidelnými spojeniami s tromi významnými európskymi letiskovými uzlami, ktoré umožňujú pohodlné nadväzujúce lety do viacerých destinácií na severoamerickom kontinente. Pre amerického turistu to znamená, že sa cez Viedeň, Varšavu alebo Zürich dokáže dostať na východné Slovensko pohodlne s jediným prestupom,“ uviedol zástupca výkonného riaditeľa Letiska Košice Tomáš Jančuš.
Prezentáciu v Tulse ocenil a svojou účasťou podporil aj veľvyslanec SR v USA Andrej Droba. „Bol to pre mňa naozaj pocit hrdosti vidieť tak vynikajúco profesionálne podanú prezentáciu pred sálou plnou tour operátorov z celej Severnej Ameriky. V niektorých momentoch som mal naozaj až zimomriavky, bola tam pekná silná emócia, Slovensko bolo predstavené vo všetkej svojej plnosti krásy našej kultúry, histórie, prírody, gastronómie a zvykov,“ povedal.
Cieľom bolo predstaviť Slovensko ako atraktívnu a zároveň dobre dostupnú destináciu pre amerických návštevníkov.
„Americký trh má pre slovenský cestovný ruch veľký potenciál. Teší nás, že sme v Tulse mohli Slovensko prezentovať spoločne s partnermi z východného Slovenska a predstaviť americkým organizátorom zájazdov konkrétne zážitky a dôvody zaradiť Slovensko do ich európskych itinerárov,“ uviedla Mária Schvarczová z odboru medzinárodných vzťahov Slovakia Travel. Slovensko má podľa nej všetky predpoklady zaujať amerických cestovateľov. Ponúka autentické zážitky, výnimočnú rozmanitosť na relatívne malom území a množstvo atraktívnych miest. „Našou ambíciou je dostať Slovensko na mapu amerických organizátorov zájazdov ako destináciu, ktorú sa oplatí zaradiť do ponuky. Vďaka dobrým leteckým spojeniam je návšteva Slovenska veľmi dobre dostupná,“ skonštatovala.
Záujem amerických návštevníkov o región rastie. Za obdobie január až september eviduje východné Slovensko, teda Košický a Prešovský kraj spolu, medziročný nárast počtu návštevníkov z USA na úrovni 22 percent. Počet prenocovaní medziročne vzrástol až o 28 percent.
Dôležitou výhodou regiónu je jeho letecká dostupnosť. „Letisko Košice ako jediné na Slovensku disponuje pravidelnými spojeniami s tromi významnými európskymi letiskovými uzlami, ktoré umožňujú pohodlné nadväzujúce lety do viacerých destinácií na severoamerickom kontinente. Pre amerického turistu to znamená, že sa cez Viedeň, Varšavu alebo Zürich dokáže dostať na východné Slovensko pohodlne s jediným prestupom,“ uviedol zástupca výkonného riaditeľa Letiska Košice Tomáš Jančuš.
Prezentáciu v Tulse ocenil a svojou účasťou podporil aj veľvyslanec SR v USA Andrej Droba. „Bol to pre mňa naozaj pocit hrdosti vidieť tak vynikajúco profesionálne podanú prezentáciu pred sálou plnou tour operátorov z celej Severnej Ameriky. V niektorých momentoch som mal naozaj až zimomriavky, bola tam pekná silná emócia, Slovensko bolo predstavené vo všetkej svojej plnosti krásy našej kultúry, histórie, prírody, gastronómie a zvykov,“ povedal.