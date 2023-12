Slovensko sa pripojilo k Európskej charte pre vietor

Bratislava 19. decembra (TASR) - Slovensko sa v pondelok počas rokovaní ministrov energetiky v Bruseli pripojilo k Európskej charte pre vietor. TASR o tom informoval riaditeľ tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Podstupka. Obsahom iniciatívy je napríklad zrýchlenie povoľovacích procesov, transparentnejšie prostredie na prípravu projektov veterných elektrární, ale aj záväzky členských krajín na vybudovanie nových kapacít počas rokov 2024 - 2026.



Pripravovaná charta je súčasťou Akčného plánu pre veternú energetiku, ktorý EK predstavila ešte v novembri. Člen výkonného výboru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Lacko minulý týždeň pripomenul, že Slovensko je na predposlednej priečke vo využívaní vetra, pričom patrí ku krajinám najzávislejším od dovozu plynu, napríklad aj z Ruskej federácie. Dodal, že kým iné krajiny vrátane Česka či Poľska začali aj v dôsledku energetickej krízy vytvárať podmienky na rýchlejší rozvoj veternej energetiky už v roku 2022, Slovensko zatiaľ stále prešľapuje na mieste.



Projekty veterných elektrární podľa SAPI stále brzdia administratívne aj iné bariéry. "Pritom veterné elektrárne sú aj cestou, ako znižovať závislosť od ruského plynu, čo bola jedna z výhrad agentúry Fitch pri rozhodnutí o znížení ratingu Slovenska," upozornila asociácia.



V súčasnosti členovia SAPI pracujú na projektoch veterných elektrární s inštalovaným výkonom viac ako 1100 MW v celkovej hodnote presahujúcej 1,4 miliardy eur. Pokiaľ by sa zrealizovali tieto projekty, mohli by ročne vyrobiť približne tri terrawatthodiny (TWh) elektriny, čo by stačilo na pokrytie ročnej spotreby 736.000 domácností.