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Slovensko sa uchádza o členstvo v Rade guvernérov MAAE
Agentúra so sídlom vo Viedni má v súčasnosti 181 členských štátov a jej hlavným cieľom je podporovať bezpečné, zabezpečené a mierové využívanie jadrovej energie a jadrových technológií.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Vláda SR na svojom stredajšom (19. 8.) rokovaní schválila účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Na septembrovom zasadnutí sa uskutoční voľba členov Rady guvernérov MAAE a o miesto v riadiacom orgáne tejto významnej organizácie sa uchádza práve Slovensko. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovenská republika má najvyšší podiel elektrickej energie vyrobenej z jadra, čím sa v rámci Európskej únie stávame strategickým lídrom. Členstvo v Rade guvernérov má preto pre nás veľký význam, umožní nám aktívnejšie ovplyvňovať rozhodovanie o otázkach, ktoré sú bezprostredne dôležité pre našu energetickú bezpečnosť a bezpečnú prevádzku jadrových zariadení,“ vyhlásil Blanár.
Priblížil, že už na jeseň je plánované uvedenie do prevádzky štvrtého jadrového bloku v Mochovciach s výkonom 500 megawattov a vláda pripravuje tiež výstavbu ďalšieho nového jadrového zdroja. „Sme zodpovedným a spoľahlivým partnerom so stabilným energetickým systémom, máme silnú expertízu, bohaté skúsenosti, preto verím, že sa staneme členom Rady guvernérov MAAE, vďaka čomu budeme za stolom a spolupodieľať sa na kľúčových rozhodnutiach v oblasti jadrovej energie,“ uviedol šéf zahraničných vecí SR.
Podľa jeho slov chce Slovensko v rámci mandátu prispievať k posilňovaniu systému záruk MAAE a k tomu, aby sa jadrové technológie využívali výlučne na mierové účely, a to ako energetické, tak aj neenergetické. SR bude zároveň presadzovať rozvoj technickej spolupráce a inovatívnych jadrových technológií vrátane malých modulárnych reaktorov a ich prínosu k energetickej bezpečnosti.
Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol, že prípadné pôsobenie v Rade guvernérov MAAE bude popri úspechu v podobe aktuálneho členstva vo Výkonnej rade Organizácie pre zákaz chemických zbraní jedným z najviditeľnejších príspevkov SR v multilaterálnej diplomacii pred plánovanou voľbou do Bezpečnostnej rady OSN, kde sa Slovensko uchádza o pozíciu nestáleho člena na roky 2028 - 2029.
Vláda 19. augusta schválila tiež návrh na obsadenie pozície guvernéra Rady guvernérov MAAE, ktorú by mala v prípade úspešného zvolenia Slovenskej republiky do riadiaceho orgánu vykonávať predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková. Výkonom funkcie jej zástupcu bude poverený stály predstaviteľ SR pri Organizácii Spojených národov (OSN), Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni Peter Burian.
MAAE vznikla v roku 1957. Agentúra so sídlom vo Viedni má v súčasnosti 181 členských štátov a jej hlavným cieľom je podporovať bezpečné, zabezpečené a mierové využívanie jadrovej energie a jadrových technológií.
„Slovenská republika má najvyšší podiel elektrickej energie vyrobenej z jadra, čím sa v rámci Európskej únie stávame strategickým lídrom. Členstvo v Rade guvernérov má preto pre nás veľký význam, umožní nám aktívnejšie ovplyvňovať rozhodovanie o otázkach, ktoré sú bezprostredne dôležité pre našu energetickú bezpečnosť a bezpečnú prevádzku jadrových zariadení,“ vyhlásil Blanár.
Priblížil, že už na jeseň je plánované uvedenie do prevádzky štvrtého jadrového bloku v Mochovciach s výkonom 500 megawattov a vláda pripravuje tiež výstavbu ďalšieho nového jadrového zdroja. „Sme zodpovedným a spoľahlivým partnerom so stabilným energetickým systémom, máme silnú expertízu, bohaté skúsenosti, preto verím, že sa staneme členom Rady guvernérov MAAE, vďaka čomu budeme za stolom a spolupodieľať sa na kľúčových rozhodnutiach v oblasti jadrovej energie,“ uviedol šéf zahraničných vecí SR.
Podľa jeho slov chce Slovensko v rámci mandátu prispievať k posilňovaniu systému záruk MAAE a k tomu, aby sa jadrové technológie využívali výlučne na mierové účely, a to ako energetické, tak aj neenergetické. SR bude zároveň presadzovať rozvoj technickej spolupráce a inovatívnych jadrových technológií vrátane malých modulárnych reaktorov a ich prínosu k energetickej bezpečnosti.
Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol, že prípadné pôsobenie v Rade guvernérov MAAE bude popri úspechu v podobe aktuálneho členstva vo Výkonnej rade Organizácie pre zákaz chemických zbraní jedným z najviditeľnejších príspevkov SR v multilaterálnej diplomacii pred plánovanou voľbou do Bezpečnostnej rady OSN, kde sa Slovensko uchádza o pozíciu nestáleho člena na roky 2028 - 2029.
Vláda 19. augusta schválila tiež návrh na obsadenie pozície guvernéra Rady guvernérov MAAE, ktorú by mala v prípade úspešného zvolenia Slovenskej republiky do riadiaceho orgánu vykonávať predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková. Výkonom funkcie jej zástupcu bude poverený stály predstaviteľ SR pri Organizácii Spojených národov (OSN), Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni Peter Burian.
MAAE vznikla v roku 1957. Agentúra so sídlom vo Viedni má v súčasnosti 181 členských štátov a jej hlavným cieľom je podporovať bezpečné, zabezpečené a mierové využívanie jadrovej energie a jadrových technológií.