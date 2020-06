SR sa v rebríčku konkurencieschopnosti zhoršila. Pozrite, ako dopadla

rebríček konkurencieschopnosti Foto: Inštitút pre rozvoj manažmentu

Bratislava 16. júna (TASR) – Prepad Slovenska v rebríčkoch konkurencieschopnosti ekonomík pokračuje. Podľa najnovšieho vydania Svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2020, ktorú každoročne zverejňuje švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu, je Slovensko 57. najkonkurencieschopnejšou ekonomikou.Ide historicky o najhorší výsledok, keď sa oproti roku 2019 postavenie Slovenska zhoršilo o štyri miesta. Z celkovo hodnotených 63 krajín sa tak za ním ocitlo z Európy už len Chorvátsko, keď nás tento rok predbehla aj Ukrajina, informovala v utorok nadácia F. A. Hayeka.V porovnaní krajín Vyšehradskej štvorky je najúspešnejšia Česká republika na 33. priečke, Poľsko skončilo na 39. mieste a Slovensko sa tento rok umiestnilo aj za Maďarskom, ktoré obsadilo v kvalite podnikateľského prostredia 47. priečku. Tento rok sa pred Slovensko dostala už aj Ukrajina na 55. mieste.uviedol analytik nadácie Martin Reguli.Prvú priečku v roku 2020 v rebríčku Svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomík obhájil Singapur. Na druhom mieste sa umiestnilo Dánsko a na tretie sa dotiahlo Švajčiarsko. Do prvej desiatky sa dostalo ešte Holandsko, Hongkong, Švédsko, Nórsko, Kanada, Spojené arabské emiráty a na desiate miesto sa prepadli Spojené štáty americké.Index odhalil aj skokanov roku 2020. Najvýraznejšie si polepšili Grécko, a to z 58. na 49. miesto a Estónsko, ktoré poskočilo z 35. na 28. priečku. Naopak, najvýraznejšie si pohoršili Kazachstan, a to z 34. na 42. miesto a Indonézia, ktorá sa prepadla z 32. na 40. miesto. Z krajín Latinskej Ameriky zostáva najúspešnejšie Čile, ktoré si oproti minulému roku mierne zlepšilo postavenie o tri miesta a skončilo na 38. priečke.Rozdiel v konkurenčnej sile postkomunistických a západných krajín je podľa Reguliho evidentný na príklade Rakúska, ktoré, hoci leží tesne pri Slovensku, je podľa rebríčka Svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomík 16. najkonkurenčnejšou ekonomikou. Z postkomunistických krajín najväčšie medziročné zlepšenie zaznamenalo Estónsko, ktoré postúpilo z 35. na 28. miesto.Index konkurencieschopnosti ekonomík, publikovaný už od roku 1989, porovnáva a hodnotí 255 rozličných kritérií, ktoré sú združené v štyroch základných oblastiach - ekonomický rozvoj, efektivita vlády, efektivita podnikov a infraštruktúra. Dve tretiny dát sú objektívne údaje, ako napríklad štatistiky o každej krajine a sú pre potreby indexu získané zo správ medzinárodných organizácií. Subjektívne hodnotenia zvyšných faktorov v indexe boli získané na základe prieskumu u viac než 6200 top manažérov zo všetkých krajín, pričom zo Slovenska sa na prieskume zúčastnilo takmer sedemdesiat riaditeľov a vedúcich pracovníkov súkromných podnikov.