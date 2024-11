Slovensko-saudské fórum by malo priniesť možnosť expanzie podnikateľom

Bratislava 22. novembra (TASR) - Prvé Slovensko-saudské obchodné fórum by malo domácim podnikateľom priniesť možnosti na expanziu na saudský trh. Pre subjekty z Blízkeho východu predstavuje fórum príležitosť nájsť partnerov pre nové projekty v rámci plánov diverzifikácie saudskej ekonomiky. Uviedli to v piatok predstavitelia Slovensko-Saudskej obchodnej komory, ktorí dodali, že ide o doposiaľ najväčšiu obchodnú misiu Saudskej Arábie na Slovensku.



"Saudská Arábia sa už niekoľko rokov pripravuje na budúcnosť prostredníctvom vládneho programu Saudi Vision 2030, ktorého cieľom je ekonomická diverzifikácia, vďaka ktorej bude mať každý možnosť uspieť vo svetovej konkurencii. Tento ambiciózny plán zahŕňa rozvoj turizmu, zelenú transformáciu, investície do nových technológií i posilňovanie ľudského kapitálu. Saudi Vision 2030 vnímame ako obrovskú príležitosť pre slovenské firmy, preto ich zástupcov pozývame na prvé Slovensko-saudské obchodné fórum," povedal Abdulla Al Hakim z komory.



Počas obchodného fóra by malo dôjsť k podpisu memoranda, ktoré deklaruje vzájomné partnerstvo dvoch obchodných komôr a ustanovuje vznik Saudsko-slovenskej obchodnej rady. Tá by sa mala následne stretávať raz ročne, aby prediskutovala aktuálne ekonomické trendy a možnosti ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce.



Podujatia by sa mali zúčastňovať predstavitelia 60 saudských podnikateľských subjektov z odvetví ako poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, priemysel, turizmus a nové technológie. Z vládnych inštitúcií by mali mať zastúpenie ministerstvá investícií, ministerstvo komunikácií a informácií a Saudská komora pre rozvoj exportu.



Cieľom reforiem jednej z najbohatších krajín sveta je transformácia hospodárstva, ktorému doposiaľ dominovalo spracovanie a vývoz ropy, čo krajina rapídne diverzifikuje aj na iné odvetvia priemyslu a služieb s pridanou hodnotou. Tieto reformy sú podporené rozsiahlymi investíciami z verejného aj súkromného sektora a menia tým Saudskú Arábiu na ekonomiku založenú na inováciách, doplnili predstavitelia komory.