Slovensko si pre nové regulácie pohoršilo v Indexe pestúnskeho štátu

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovensko sa v najnovšom Indexe pestúnskeho štátu 2025 posunulo z 24. na 17. miesto z 29 hodnotených krajín. Keďže v tomto rebríčku vyššie priečky predstavujú viac neslobody, ide o zhoršenie hodnotenia. Informoval o tom v stredu Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ktorý sa podieľa na zostavovaní indexu. Vydáva ho od roku 2016 Európske informačné centrum hospodárskych politík (EPICENTER), ktoré združuje dvanásť think tankov z celej Európy.



„Za necelé dva roky sa Slovensko zaradilo medzi štáty, ktoré viac používajú paternalistické regulácie a vysoké dane, aby zasahovali do každodenných rozhodnutí občanov. Znamená to pokles osobnej slobody v oblasti životného štýlu, najmä pre spotrebiteľov potravín, alkoholu a nikotínu,“ priblížil inštitút.



Najliberálnejšími krajinami sú v aktuálnom vydaní rebríčka Nemecko, Luxembursko, Taliansko a Česká republika. Naopak, krajiny, ktoré najviac zasahujú do rozhodovania ľudí, sú Turecko, Litva, Fínsko a Maďarsko.



Slovensko bolo podľa INESS v minulosti považované za liberálnejšiu krajinu v oblasti životného štýlu. To sa však v poslednom období pre viaceré nové opatrenia zmenilo. Inštitút pripomenul zavedenie novej dane na sladené nápoje, novým spotrebným daniam podliehajú nikotínové vrecúška a elektronické cigarety a významne narástli aj tabakové dane či dane na alkohol. Dane za životný štýl generujú ročne do štátnej kasy 1,5 miliardy eur, vyčíslil INESS.



„Paternalistické zásahy znižujú kvalitu života, obmedzujú výber, zvyšujú životné náklady a stigmatizujú spotrebiteľov. Navyše, je ťažké nájsť dôkaz o tom, že by krajiny s vyšším indexom pestúnskeho štátu mali zdravšie obyvateľstvo alebo žili dlhšie,“ konštatoval inštitút.



Pestúnsky štát je pojem označujúci nadmerné štátne zasahovanie do osobného života ľudí s cieľom chrániť ich. Tieto opatrenia idú za hranicu informovania alebo prevencie a štát v konečnom dôsledku rozhoduje za občana, čo má jesť, piť, fajčiť alebo čomu sa vyhýbať, upozornil INESS. V mene verejného zdravia tak štát uvaľuje zákazy, obmedzenia a dane na legálne produkty, ako sú cigarety, alkohol, sladené nápoje či elektronické cigarety.