< sekcia Ekonomika
Slovensko si tento rok požičalo už takmer 12 mld. eur
Vyplýva to z aktuálneho mesačného reportu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovensko si tento rok do konca októbra požičalo spolu 11,718 miliardy eur. Predalo pritom štátne dlhopisy cez pravidelné mesačné aukcie v sume 6,218 miliardy eur, formou syndikátu za 5 miliárd eur a dlhopisy pre ľudí v hodnote 500 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálneho mesačného reportu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
V samotnom októbri sa prostredníctvom aukcie predali dlhopisy za 526 miliónov eur pri dopyte investorov 1,421 miliardy eur. Ešte viac si štát požičal pri syndikovanom predaji dlhopisov v objeme 2 miliardy eur. Záujem investorov v tomto prípade dosiahol 3,8 miliardy eur.
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v utorok 18. novembra, avizoval ARDAL. Termín bol stanovený na utorok vzhľadom na to, že pondelok 17. novembra bol pri zostavovaní plánu na tento rok ešte štátnym sviatkom aj s dňom pracovného pokoja. Agentúra oznámi ponuku dlhopisov do aukcie v pondelok 10. novembra.
V samotnom októbri sa prostredníctvom aukcie predali dlhopisy za 526 miliónov eur pri dopyte investorov 1,421 miliardy eur. Ešte viac si štát požičal pri syndikovanom predaji dlhopisov v objeme 2 miliardy eur. Záujem investorov v tomto prípade dosiahol 3,8 miliardy eur.
Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční v utorok 18. novembra, avizoval ARDAL. Termín bol stanovený na utorok vzhľadom na to, že pondelok 17. novembra bol pri zostavovaní plánu na tento rok ešte štátnym sviatkom aj s dňom pracovného pokoja. Agentúra oznámi ponuku dlhopisov do aukcie v pondelok 10. novembra.