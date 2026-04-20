Slovensko si v aprílovej aukcii dlhopisov požičalo takmer 517 mil. eur
Najvyšší objem, 221,8 milióna eur, získal štát v apríli z dlhopisov s najdlhšou splatnosťou v roku 2036.
TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 516,8 milióna eur. Ich splatnosť je od dvoch do desiatich rokov a priemerný ročný úrok od 2,67 do 3,64 %. Celkový dopyt investorov dosiahol 1,619 miliardy eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Najvyšší objem, 221,8 milióna eur, získal štát v apríli z dlhopisov s najdlhšou splatnosťou v roku 2036. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol 3,64 %. Rovnakú sumu 100 miliónov eur vyniesli dlhopisy so splatnosťou v rokoch 2029 a 2031. Ich priemerné úročenie bolo na úrovni 2,83 %, resp. 3,10 %. Dlhopisy s najkratšou splatnosťou v roku 2028 a najnižším úročením 2,67 % priniesli štátu 95 miliónov eur.
Pred mesiacom si Slovensko v aukcii požičalo 643 miliónov eur s priemerným ročným úrokom od 3,05 do 4,24 %. Celkový dopyt investorov vtedy dosiahol 839 miliónov eur. V priebehu marca predával štát prostredníctvom komerčných bánk aj novú emisiu dlhopisov určených bežným občanom, získal takto spolu 417 miliónov eur. Za celý rok 2026 plánuje ARDAL vydať nové štátne dlhopisy v celkovej sume 10 miliárd eur.
Najvyšší objem, 221,8 milióna eur, získal štát v apríli z dlhopisov s najdlhšou splatnosťou v roku 2036. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol 3,64 %. Rovnakú sumu 100 miliónov eur vyniesli dlhopisy so splatnosťou v rokoch 2029 a 2031. Ich priemerné úročenie bolo na úrovni 2,83 %, resp. 3,10 %. Dlhopisy s najkratšou splatnosťou v roku 2028 a najnižším úročením 2,67 % priniesli štátu 95 miliónov eur.
Pred mesiacom si Slovensko v aukcii požičalo 643 miliónov eur s priemerným ročným úrokom od 3,05 do 4,24 %. Celkový dopyt investorov vtedy dosiahol 839 miliónov eur. V priebehu marca predával štát prostredníctvom komerčných bánk aj novú emisiu dlhopisov určených bežným občanom, získal takto spolu 417 miliónov eur. Za celý rok 2026 plánuje ARDAL vydať nové štátne dlhopisy v celkovej sume 10 miliárd eur.