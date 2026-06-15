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Slovensko si v júnovej aukcii dlhopisov požičalo 649 mil. eur
Celkový dopyt investorov dosiahol 1,068 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85 do 4,26 %. Celkový dopyt investorov dosiahol 1,068 miliardy eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.