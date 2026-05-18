Slovensko si v májovej aukcii dlhopisov požičalo 569 miliónov eur

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45 %. Celkový dopyt investorov dosiahol 1,121 miliardy eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Najvyšší objem 225 miliónov eur získal štát v máji z dlhopisov so splatnosťou v roku 2037. Priemerný akceptovaný úrok u týchto cenných papierov dosiahol 3,95 %. Sumu 131 miliónov eur vyniesli dlhopisy so splatnosťou v roku 2033 a priemerným úročením na úrovni 3,44 %. Dlhopisy s najkratšou splatnosťou v roku 2031 a najnižším úrokom 3,26 % priniesli štátu 118 miliónov eur. Najmenej predala agentúra dlhopisov s najdlhšou splatnosťou v roku 2047 a najvyšším úročením 4,45 %, a to 95 miliónov eur.

Pred mesiacom si Slovensko v aukcii požičalo 516,8 milióna eur s priemerným ročným úrokom od 2,67 do 3,64 %. Celkový dopyt investorov vtedy dosiahol 1,619 miliardy eur. Za celý rok 2026 plánuje ARDAL vydať nové štátne dlhopisy v celkovej sume 10 miliárd eur.
