Slovensko si v novembrovej aukcii dlhopisov požičalo 433 miliónov eur
Celkový dopyt investorov dosiahol 758 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovensko v pravdepodobne poslednej tohtoročnej aukcii predalo v novembri štátne dlhopisy za 433 miliónov eur s priemerným ročným úrokom od 2,3 do 4,2 %. Celkový dopyt investorov dosiahol 758 miliónov eur. V utorok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
