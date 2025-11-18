Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovensko si v novembrovej aukcii dlhopisov požičalo 433 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Celkový dopyt investorov dosiahol 758 miliónov eur.

Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovensko v pravdepodobne poslednej tohtoročnej aukcii predalo v novembri štátne dlhopisy za 433 miliónov eur s priemerným ročným úrokom od 2,3 do 4,2 %. Celkový dopyt investorov dosiahol 758 miliónov eur. V utorok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).





