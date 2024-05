Slovensko si v pondelok na trhoch požičalo 650 miliónov eur

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovensko si v pondelok na trhoch požičalo ďalších 650 miliónov eur, keď predalo štátne dlhopisy s termínom splatnosti od roku 2026 až do 2036. Priemerný ročný výnos v akceptovaných ponukách sa pohyboval od 3,2473 % pri dlhopisoch s dvojročnou splatnosťou až po 3,7865 % pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2036. V pondelok o tom informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



Najväčšiu sumu, 418 miliónov eur, štát získal z predaja dlhopisov so splatnosťou v roku 2034. Priemerný akceptovaný výnos z týchto dlhopisov dosiahol 3,7049 % ročne. Ďalších 101 miliónov eur vyniesla aukcia dlhopisov s termínom splatnosti v roku 2026. V tomto prípade bol priemerný akceptovaný ročný výnos 3,4733 %.



V predchádzajúcej aprílovej aukcii predalo Slovensko dlhopisy za 681,5 milióna eur. Priemerný akceptovaný výnos vtedy dosiahol hodnotu od 3,1222 % ročne pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2028 až po 3,5984 % ročne pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2034.



Slovensko v apríli predalo aj dlhopisy v hodnote v prepočte 654 miliónov eur švajčiarskym investorom. Z predaja 4-ročného dlhopisu splatného v roku 2028 získalo Slovensko 325 miliónov CHF (320,2 milióna eur) pri úročení 1,5225 % ročne. Desaťročný dlhopis splatný v roku 2034 vyniesol 310 miliónov CHF s ročným úrokom 1,9150 %.



(1 EUR = 0,9855 CHF)