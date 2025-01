Slovensko si v prvej tohtoročnej aukcii požičalo vyše 800 miliónov eur

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovensko si v prvej tohtoročnej aukcii štátnych dlhopisov požičalo spolu 812,3 milióna eur. Celkový dopyt investorov pritom dosiahol takmer 2 miliardy eur. Informovala o tom v pondelok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Predala štyri druhy dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2028 do roku 2043 a s priemerným ročným výnosom v akceptovaných ponukách od 2,5979 % do 3,9813 %.



Najvyššiu sumu, 218,5 milióna eur, získal štát z predaja dlhopisov s najdlhšou splatnosťou v roku 2043. Dopyt investorov v tomto prípade dosiahol 427,8 milióna eur. Priemerný akceptovaný výnos bol najvyšší a dosiahol 3,9813 % ročne.



Ďalších 216,5 milióna eur, pri dopyte 689,8 milióna eur, vyniesla aukcia dlhopisov s termínom splatnosti v roku 2034. V tomto prípade bol priemerný akceptovaný ročný výnos na úrovni 3,4390 %.



Dlhopisy so splatnosťou v roku 2033 priniesli do štátnej pokladnice 211 miliónov eur pri dopyte 516,3 milióna eur a priemernom výnose 3,3211 % ročne.



Najmenej štát získal z dlhopisov s najkratšou splatnosťou v roku 2028. Tých sa predalo 166,3 milióna eur pri dopyte investorov 359,3 milióna eur. Ich priemerný akceptovaný výnos bol najnižší a predstavoval 2,5979 % ročne.



V predchádzajúcej novembrovej aukcii, ktorá bola posledná v minulom roku, predal ARDAL dlhopisy za 491,3 milióna eur pri celkovom dopyte investorov takmer 1,5 miliardy eur. Išlo o štyri druhy dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2028 do roku 2036 a s priemerným ročným výnosom v akceptovaných ponukách od 2,5678 % do 3,5109 %.