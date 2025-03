Slovensko si za dva mesiace požičalo na trhoch 4,8 miliárd eur

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovensko si za prvé dva mesiace tohto roka požičalo prostredníctvom predaja štátnych dlhopisov 4,817 miliardy eur. Vyplýva to z februárovej mesačnej správy Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Celková emisia nového štátneho dlhu na tento rok je plánovaná v objeme 12 miliárd eur.



Najväčšiu časť doterajších pôžičiek tvorí februárový predaj nového 15-ročného dlhopisu prostredníctvom syndikátu bánk. Štát týmto spôsobom získal od investorov 3 miliardy eur pri celkovom dopyte 9 miliárd eur. Akceptovaný výnos do splatnosti pri ňom predstavoval 3,849 % ročne.



Vo februári si okrem toho štát na finančných trhoch požičal aj prostredníctvom tradičnej mesačnej aukcie viacerých druhov dlhopisov so splatnosťou v rokoch 2028 až 2047. Získal pri tom 887,4 milióna eur pri celkovom dopyte 1,788 miliardy eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pri nich pohyboval od 2,424 % do 3,931 % ročne.



Najbližšiu aukciu štátnych dlhopisov plánuje ARDAL na 17. marca. Ponuku v nej oznámi tradične sedem kalendárnych dní pred termínom. Agentúra zároveň pripomenula, že v priebehu marca sa budú predávať aj štátne dlhopisy určené pre bežných ľudí s lehotou splatnosti dva a štyri roky. Ich úrok je pevne daný na 3 % a 3,3 %. Z obidvoch dlhopisov v menovitej hodnote 1000 eur plánuje predať 250 miliónov eur.