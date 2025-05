Agentúra pre riadenie dlhu: SR si za 4 mesiace požičala 6,5 mld. eur

Bratislava 5. mája (TASR) - Slovensko si za prvé štyri mesiace roka požičalo prostredníctvom predaja štátnych dlhopisov viac ako 6,5 miliardy eur. V apríli pribudli pôžičky za 645 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnej mesačnej správy Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Celková emisia nového štátneho dlhu na tento rok je plánovaná v objeme 12 miliárd eur.



V apríli si štát na finančných trhoch požičal prostredníctvom tradičnej mesačnej aukcie viacerých druhov dlhopisov so splatnosťou v rokoch 2028 až 2047. Získal pri tom 645,5 milióna eur pri celkovom dopyte 1,682 miliardy eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pri nich pohyboval od 2,082 % do 4,002 % ročne.



Ďalšiu aukciu štátnych dlhopisov plánuje ARDAL v pondelok 19. mája. Ponuku dlhopisov v nej oznámi tradične týždeň vopred, teda v pondelok 12. mája.