Slovensko-španielsku spoluprácu podporí honorárny konzulát v Baskicku

Bratislava/Madrid 3. júna (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár v utorok počas pracovnej návštevy Španielska slávnostne odovzdal poverenie honorárnemu konzulovi SR Uztailovi Rocafortovi Abandovi. Ten povedie historicky prvý honorárny konzulárny úrad SR v meste Bilbao na severe krajiny. TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Pomôže v napĺňaní potenciálu hospodárskej a investičnej spolupráce medzi Slovenskom a Španielskom, ktoré je aktuálne 14. najvýznamnejším obchodným partnerom SR so vzájomným ročným obratom na úrovni takmer 4,3 miliardy eur. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Otvorením honorárneho konzulátu v hlavnom meste Baskicka máme záujem posilniť vzájomné obchodné aktivity so Španielskom, prilákať investície a otvoriť spoluprácu aj v iných perspektívnych oblastiach,“ povedal Blanár pri slávnostnom odovzdávaní konzulského patentu novému honorárnemu konzulovi SR Uztailovi Rocafort Abandovi, ktorý je renomovaným bankárom. Slovenské zastúpenie v meste Bilbao bude zároveň poskytovať konzulárnu asistenciu občanom SR žijúcim v severnej časti Španielska a tiež slovenským turistom.



Rozvoj hospodárskeho a investičného partnerstva medzi Slovenskom a Španielskom bol zároveň predmetom bilaterálneho rokovania Blanára so španielskym ministrom zahraničných vecí José Manuelom Albaresom Buenom 2. júna.



Šéf slovenskej diplomacie v utorok rokoval tiež s predsedom Výboru zahraničných vzťahov Senátu Španielskeho kráľovstva Josém Ignaciom Landaluce Callejom. „Naša obchodná výmena je na veľmi dobrej úrovni a myslím si, že je tu priestor na ďalší rozvoj. Môžeme stavať na tom, že už viac ako 60 španielskych spoločností pôsobí na Slovensku a rovnako slovenské firmy pôsobia priamo v Španielsku, veľmi úspešne napríklad aj v obrannom priemysle,“ informoval po rokovaní Blanár, ktorý so španielskymi partnermi prediskutoval tiež perspektívy v automobilovom priemysle, elektromobilite, energetike, železničnej doprave či cestovnom ruchu.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR počas ďalšieho programu v Madride navštívil Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen), kde ho privítal riaditeľ centra Louis Tillier. SatCen je agentúra EÚ, ktorá podporuje rozhodovanie predstaviteľov Únie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane misií a operácií krízového manažmentu, v ktorých Slovenská republika participuje. V SatCen má personálne zastúpenie aj Ministerstvo obrany SR.