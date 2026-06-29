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Slovensko spúšťa novú vlnu vzdelávania
Firmy, školy aj neziskové organizácie môžu získať až 500 licencií na AI kurz od Googlu.
Autor OTS
Bratislava, 29. júna (TASR/OTS) – Tisíce ľudí na Slovensku môžu získať praktické zručnosti v oblasti umelej inteligencie vďaka celonárodnej iniciatíve. Organizácie naprieč sektormi majú možnosť získať až 500 licencií na kurz Google AI Professional, ktorý prepája vzdelávanie s reálnym využitím AI v práci aj vo vzdelávaní.
Iniciatívu zastrešuje Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), ktorá je aj tento rok lokálnym verifikačným partnerom spoločnosti Google. Licencie na kurz, dostupné na online platforme Coursera, sú určené pre firmy, školy, verejné inštitúcie, neziskové organizácie, a jednotlivcov – bez finančného plnenia. Najväčšou výhodou kurzu je, že si ho každý môže urobiť z pohodlia svojho domova a vlastným tempom.
„To, že môžem absolvovať kurzy vlastným tempom, je skvelá skúsenosť. Učím sa vtedy, keď mi to vyhovuje z hľadiska času aj nálady.“ hovorí Filip, jeden z účastníkov kurzu.
Kurz Google AI Professional, vytvorený expertmi spoločnosti Google, je prakticky orientovaný program v angličtine zameraný na využitie umelej inteligencie v každodennej praxi. Účastníci si osvoja témy ako používať AI na prácu s textom, vytváranie vlastného obsahu, analýzu či pokročilejšie vytváranie aplikácií.
„Umelá inteligencia zásadne mení spôsob práce naprieč odvetviami – od biznisu cez verejnú správu až po vzdelávanie. Ak chceme, aby Slovensko uspelo v tejto transformácii, potrebujeme dostupné a praktické vzdelávanie, ktoré ľuďom umožní AI reálne využívať,“ hovorí výkonný riaditeľ SAPIE Michal Kardoš.
Do programu sa už zapojili desiatky organizácií a záujem o aktuálny ročník rastie. Dopyt po AI zručnostiach sa zároveň stáva jedným z kľúčových faktorov konkurencieschopnosti.
Čo program prináša organizáciám:
● až 500 bezplatných licencií na kurz Google AI Professional, ktoré môžu distribuovať svojim zamestnancom či ich cieľovej skupine
● prístup k aktuálnemu a praktickému AI obsahu
● rozvoj AI zručností a možnosť uplatniť sa na meniacom sa trhu práce
● posilnenie imidžu ako inovátora vo vzdelávaní
● zapojenie do celonárodnej iniciatívy a podporu Slovenska v celoživotnom vzdelávaní
Licencie sú určené výhradne na nekomerčné využitie a nie je možné ich predávať. Termín na dokončenie kurzu v prvej vlne je do 31. augusta 2026.
Ako sa zapojiť:
Partnerské organizácie, ktoré sa zapojili v minulom roku ako aj nové organizácie, či jednotlivci nájdu všetky potrebné informácie a prihlášku na stránke sapie.sk/google-ai.
O SAPIE:
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) prepája biznis, verejný sektor, akademickú sféru a občiansku spoločnosť s cieľom rozvíjať inovačný ekosystém na Slovensku. Združuje takmer 200 členských organizácií.
Iniciatívu zastrešuje Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), ktorá je aj tento rok lokálnym verifikačným partnerom spoločnosti Google. Licencie na kurz, dostupné na online platforme Coursera, sú určené pre firmy, školy, verejné inštitúcie, neziskové organizácie, a jednotlivcov – bez finančného plnenia. Najväčšou výhodou kurzu je, že si ho každý môže urobiť z pohodlia svojho domova a vlastným tempom.
„To, že môžem absolvovať kurzy vlastným tempom, je skvelá skúsenosť. Učím sa vtedy, keď mi to vyhovuje z hľadiska času aj nálady.“ hovorí Filip, jeden z účastníkov kurzu.
Kurz Google AI Professional, vytvorený expertmi spoločnosti Google, je prakticky orientovaný program v angličtine zameraný na využitie umelej inteligencie v každodennej praxi. Účastníci si osvoja témy ako používať AI na prácu s textom, vytváranie vlastného obsahu, analýzu či pokročilejšie vytváranie aplikácií.
„Umelá inteligencia zásadne mení spôsob práce naprieč odvetviami – od biznisu cez verejnú správu až po vzdelávanie. Ak chceme, aby Slovensko uspelo v tejto transformácii, potrebujeme dostupné a praktické vzdelávanie, ktoré ľuďom umožní AI reálne využívať,“ hovorí výkonný riaditeľ SAPIE Michal Kardoš.
Do programu sa už zapojili desiatky organizácií a záujem o aktuálny ročník rastie. Dopyt po AI zručnostiach sa zároveň stáva jedným z kľúčových faktorov konkurencieschopnosti.
Čo program prináša organizáciám:
● až 500 bezplatných licencií na kurz Google AI Professional, ktoré môžu distribuovať svojim zamestnancom či ich cieľovej skupine
● prístup k aktuálnemu a praktickému AI obsahu
● rozvoj AI zručností a možnosť uplatniť sa na meniacom sa trhu práce
● posilnenie imidžu ako inovátora vo vzdelávaní
● zapojenie do celonárodnej iniciatívy a podporu Slovenska v celoživotnom vzdelávaní
Licencie sú určené výhradne na nekomerčné využitie a nie je možné ich predávať. Termín na dokončenie kurzu v prvej vlne je do 31. augusta 2026.
Ako sa zapojiť:
Partnerské organizácie, ktoré sa zapojili v minulom roku ako aj nové organizácie, či jednotlivci nájdu všetky potrebné informácie a prihlášku na stránke sapie.sk/google-ai.
O SAPIE:
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) prepája biznis, verejný sektor, akademickú sféru a občiansku spoločnosť s cieľom rozvíjať inovačný ekosystém na Slovensku. Združuje takmer 200 členských organizácií.