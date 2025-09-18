< sekcia Ekonomika
Slovensko spustilo oficiálny informačný portál o veternej energii
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku spustil nový štátny informačný portál www.oze.gov.sk, ktorý postupne prinesie informácie o všetkých obnoviteľných zdrojoch energie. V úvodnej fáze sa portál venuje najmä téme energie z vetra, ktorá je kľúčová pre budúci rozvoj slovenskej energetiky, informoval vo štvrtok úrad.
Web aktuálne reaguje aj na obavy a mýty o veternej energii šíriace sa na sociálnych sieťach. Tie podľa úradu podpredsedu vlády podnecujú emocionálny, často fakticky nepodložený odpor voči štátnym inštitúciám či samosprávam, ktoré sa témou zaoberajú.
„Chceme, aby mali ľudia k dispozícii pravdivé, odborné a ľudsky vysvetlené informácie o spoločenskom význame obnoviteľných zdrojov energie. Čisté zdroje energie, akým je aj tá veterná, sú dôležité pre budúcnosť Slovenska. Nový priemysel, ktorý na Slovensko prichádza, nechce zaťažovať naše prostredie či klímu, chce využívať čistú energiu z obnoviteľných zdrojov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.
Na portáli nájdu návštevníci napríklad vysvetlenie, ako sa vyrába energia z vetra a aký je potenciál Slovenska pre veternú energiu, príklady zo zahraničia, kde sa veterná energia úspešne využíva, či odpovede na desiatky často vyjadrovaných obáv z výroby energie z vetra - od vplyvu na zdravie a prírodu až po ekonomické vplyvy. Zároveň ponúka fakty a dáta čerpané z dôveryhodných domácich aj medzinárodných zdrojov.
Portál je dynamický a otvorený. Úrad podpredsedu vlády dodal, že rád prijme akékoľvek obavy či otázky od občanov a samospráv a bude ich organicky dopĺňať medzi spracované témy.
Spustenie portálu www.oze.gov.sk je jedným z opatrení na podporu implementácie Plánu obnovy a odolnosti, ktorého súčasťou je aj tzv. kapitola REPowerEU, v rámci ktorej sa realizujú opatrenia na posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska, znižovanie závislosti od fosílnych palív a ich nahrádzanie čistými, modernými obnoviteľnými zdrojmi energie.
