Slovensko ukončí svoje členstvo v medzinárodných bankách MIB a MBHS

Bratislava 23. marca (TASR) – Slovensko by malo ukončiť svoje členstvo v Medzinárodnej investičnej banke (MIB) a Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce (MBHS). Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Na ukončenie členstva bude ešte potrebný súhlas Národnej rady SR a následný podpis listiny o odstúpení prezidentkou Zuzanou Čaputovou.



Členstvo v bankách, ktoré vznikli s účasťou vtedajšieho Sovietskeho zväzu ešte v 60. a v 70. rokoch minulého storočia, by malo Slovensko ukončiť z dôvodu konfliktu na Ukrajine a sankciám voči Rusku. Rezort financií v schválenom materiáli uviedol, že svoj postup koordinuje s Ministerstvom financií Poľskej republiky, Ministerstvom financií Českej republiky, Ministerstvo financií Rumunskej republiky a Ministerstvom financií Bulharskej republiky.



"Ministerstvo financií SR odporúča spustiť proces odstúpenia Slovenskej republiky z oboch dohôd, a zároveň v koordinácii s ostatnými členskými štátmi MIB a MBHS sa pokúsiť o zrušenie oboch bánk odstúpením 2/3 členských štátov," uviedol rezort. Termín odstúpenia od dohôd bude ministerstvo koordinovať s ostatnými členskými krajinami oboch bánk, ktoré sa zaviazali urobiť rovnaké kroky.