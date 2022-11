Slovensko v celosvetovom indexe právneho štátu kleslo o dve miesta

Bratislava 8. novembra (TASR) – Slovensko si podľa medzinárodnej organizácie World Justice Project v rámci Indexu právneho štátu 2022 (Rule of Law Index) v porovnaní s predchádzajúcim rokom pohoršilo o dve priečky. Celosvetovo skončilo na 35. mieste a spomedzi 31 krajín v rámci svojho regiónu je až na 25. mieste. Za susednou Českou republikou zaostávame až o 15 priečok, informovala v utorok Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham).



World Justice Project hodnotil 140 krajín a jurisdikcií na celom svete. Vo svojom reporte podľa Amcham skonštatoval, že už piaty rok po sebe sa úroveň právneho štátu vo väčšine krajín znížila. Index hodnotil jednotlivé dáta na základe ôsmich faktorov, a to obmedzenie vládnej moci, miera korupcie, otvorená vláda, základné práva, poriadok a bezpečnosť, presadzovanie právnych predpisov, ako aj spravodlivosť v občianskych a trestných veciach.



Ranking Slovenska bol negatívne ovplyvnený najmä nepriaznivým hodnotením v kategóriách hodnotiacich mieru korupcie a civilné súdnictvo. Iniciatíva za právny štát, ku ktorej sa hlásia zamestnávateľské združenia, obchodné komory a podnikateľské asociácie, poukázala na to, že ak by sme práve v týchto kategóriách dosiahli porovnateľné výsledky s Českom, tak by si Slovensko v rankingu výrazne polepšilo a dotiahlo sa práve na Českú republiku.



Podnikatelia na Slovensku podľa AmCham pozorne sledujú vývoj pozície Slovenska v tomto indexe a vyzvali všetky štátne inštitúcie a ich jednotlivých predstaviteľov k prijatiu opatrení, ktoré by jeho postavenie zlepšili.