Slovensko v hodnotení konkurencieschopnosti kleslo na 59. miesto

Bratislava/Lausanne 18. júna (TASR) - Slovensko je 59. najkonkurencieschopnejšou ekonomikou spomedzi 67 hodnotených krajín z celého sveta. Vyplýva to z aktuálneho vydania Svetovej ročenky konkurencieschopnosti. Medziročne si SR v tomto rebríčku pohoršila o šesť miest.



Hodnotenie každoročne vydáva švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu (Institute for Management Development, IMD). Na Slovensku sa na ňom podieľa Inštitút slobody a podnikania (ISP) a Nadácia F. A. Hayeka. "Slovensko medziročne pokleslo najmä v oblasti efektívnosti vlády, kde možno vidieť prepad vo všetkých piatich sub-faktoroch," priblížil predseda ISP Ján Oravec.



V prvej trojici krajín z hľadiska globálnej konkurencieschopnosti sa tento rok umiestnili Singapur, Švajčiarsko a Dánsko. V porovnaní s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) sa Slovensko umiestnilo za Českou republikou (29. miesto), Poľskom (41. miesto) aj Maďarskom (54. priečka).



Úspešnými ekonomikami budú podľa správy IMD tie, ktoré dokážu predvídať a prispôsobiť sa v meniacom sa globálnom kontexte a zároveň dokážu vytvárať hodnoty a zvyšovať blahobyt svojich občanov. Hlavnými výzvami v oblasti konkurencieschopnosti budú podľa inštitútu prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo, zohľadnenie rastúcej integrácie rozvíjajúcich sa trhov do svetového hospodárstva a nasledovanie trendov digitálnej transformácie hospodárstva.