Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovensko v inštalácii batériových riešení zaostáva za Európou. Uviedol to Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie (SBaA) na brífingu v Bratislave v rámci 2. ročníka energetickej konferencie Energy Manifest Fórum 2022, organizovanej SBaA a Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska.



"V reálnych projektoch (na batérie), bohužiaľ, zaostávame za Európou. V roku 2021 bolo inštalovaných v Európe približne 8000 magawatthodín (MWh) v batériách. Na Slovensku máme možno 3 až 5 MWh inštalácií, nevieme to presne vyrátať, najmä čo sa týka domácností. V priemysle je to však skutočne zanedbateľné číslo," priblížil.



Podľa jeho informácií každý rok v Európe pribúda okolo 2000 MWh batériových riešení. "Na Slovensku pribúda jedna či dve megawatthodiny. To je absolútny nepomer. Toto by sme mali zmeniť," podčiarkol.



Doplnil, že na Slovensku sa realizoval batériový projekt tzv. FCR. "Je to služba pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, je to primárna regulácia. Stali sme sa v tomto projekte priekopníkom v celej V4. Toto vidím ako priestor, kde batérie môžu pomôcť. Sú dobré v tom, že vedia veľmi rýchlo reagovať na stav elektrickej siete. Možno nevedia poskytovať iné podporné služby, ako sekundárnu reguláciu. Druhé využitie batérií je na uskladnenie energie," dodal Smik.