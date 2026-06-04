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Slovensko v júni čelí dvom právnym konaniam zo strany EK
Komisia pripomenula, že zmenená smernica modernizuje a harmonizuje pravidlá EÚ o používaní prenajatých vozidiel na prepravu tovaru.
Autor TASR
Brusel 4. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie (EÚ) oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa úniového práva. Voči Slovensku v júni vedie dve právne konania v oblasti dopravy, informuje spravodajca TASR.
V oblasti mobility a dopravy EK zaslala formálne výzvy Belgicku, Chorvátsku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku pre nesprávne prevedenie smernice EÚ z roku 2022, ktorou sa mení smernica z roku 2006 o používaní prenajatých nákladných vozidiel.
Komisia pripomenula, že zmenená smernica modernizuje a harmonizuje pravidlá EÚ o používaní prenajatých vozidiel na prepravu tovaru. Odstraňuje obmedzenia týkajúce sa medzinárodnej dopravy a stanovuje jednotný regulačný rámec, ktorý poskytuje prevádzkovateľom dopravy v celej EÚ rovnaký prístup na trh s prenajatými vozidlami. Zmenená smernica umožňuje dopravným podnikom so sídlom v EÚ používať vozidlá prenajaté v ktoromkoľvek členskom štáte, pokiaľ spĺňajú platné zákony a bezpečnostné požiadavky. Zjednodušuje tiež poskytovanie príslušných dôkazov a uznáva elektronické dokumenty ako dôkaz o súlade.
Podľa zistení eurokomisie päť uvedených krajín nezabezpečilo správnu transpozíciu ustanovenia smernice, ktoré vyžaduje, aby každý členský štát na svojom území povolil používanie vozidiel prenajatých podnikmi usadenými na území iného členského štátu.
Päť členských krajín má dva mesiace na to, aby odpovedali a odstránili nedostatky, na ktoré EK upozornila. V prípade neuspokojivej odpovede im môže eurokomisia ako ďalší právny krok zaslať odôvodnené stanoviská.
V tej istej oblasti EK Komisia vyzvala Belgicko, Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko, aby prijali národné systémy sankcií v rámci nariadenia o iniciatíve ReFuelEU Aviation. Komisia ich upozornila, že nestanovili národné pravidlá o sankciách za porušenie nariadenia EÚ z roku 2023. Toto nariadenie poskytuje dlhodobú regulačnú istotu na zvýšenie výroby a využívania udržateľných leteckých palív v celej EÚ.
V rámci ReFuelEU Aviation sú členské štáty povinné stanoviť pravidlá o sankciách pre dodávateľov leteckých palív, prevádzkovateľov lietadiel a riadiace orgány letísk EÚ v prípade nedodržania predpisov a prijať opatrenia na zabezpečenie ich úplného vykonávania.
Aj napriek neustálym výzvam EK adresovaným orgánom uvedených 13 štátov nepredložili potrebné informácie do 31. decembra 2024, ako sa vyžaduje v nariadení. Vlády napomenutých krajín majú dva mesiace na odpoveď a odstránenie nedostatkov. Ak EK nedostane uspokojivú odpoveď, ako ďalší krok môže vydať odôvodnené stanoviská.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
V oblasti mobility a dopravy EK zaslala formálne výzvy Belgicku, Chorvátsku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku pre nesprávne prevedenie smernice EÚ z roku 2022, ktorou sa mení smernica z roku 2006 o používaní prenajatých nákladných vozidiel.
Komisia pripomenula, že zmenená smernica modernizuje a harmonizuje pravidlá EÚ o používaní prenajatých vozidiel na prepravu tovaru. Odstraňuje obmedzenia týkajúce sa medzinárodnej dopravy a stanovuje jednotný regulačný rámec, ktorý poskytuje prevádzkovateľom dopravy v celej EÚ rovnaký prístup na trh s prenajatými vozidlami. Zmenená smernica umožňuje dopravným podnikom so sídlom v EÚ používať vozidlá prenajaté v ktoromkoľvek členskom štáte, pokiaľ spĺňajú platné zákony a bezpečnostné požiadavky. Zjednodušuje tiež poskytovanie príslušných dôkazov a uznáva elektronické dokumenty ako dôkaz o súlade.
Podľa zistení eurokomisie päť uvedených krajín nezabezpečilo správnu transpozíciu ustanovenia smernice, ktoré vyžaduje, aby každý členský štát na svojom území povolil používanie vozidiel prenajatých podnikmi usadenými na území iného členského štátu.
Päť členských krajín má dva mesiace na to, aby odpovedali a odstránili nedostatky, na ktoré EK upozornila. V prípade neuspokojivej odpovede im môže eurokomisia ako ďalší právny krok zaslať odôvodnené stanoviská.
V tej istej oblasti EK Komisia vyzvala Belgicko, Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko, aby prijali národné systémy sankcií v rámci nariadenia o iniciatíve ReFuelEU Aviation. Komisia ich upozornila, že nestanovili národné pravidlá o sankciách za porušenie nariadenia EÚ z roku 2023. Toto nariadenie poskytuje dlhodobú regulačnú istotu na zvýšenie výroby a využívania udržateľných leteckých palív v celej EÚ.
V rámci ReFuelEU Aviation sú členské štáty povinné stanoviť pravidlá o sankciách pre dodávateľov leteckých palív, prevádzkovateľov lietadiel a riadiace orgány letísk EÚ v prípade nedodržania predpisov a prijať opatrenia na zabezpečenie ich úplného vykonávania.
Aj napriek neustálym výzvam EK adresovaným orgánom uvedených 13 štátov nepredložili potrebné informácie do 31. decembra 2024, ako sa vyžaduje v nariadení. Vlády napomenutých krajín majú dva mesiace na odpoveď a odstránenie nedostatkov. Ak EK nedostane uspokojivú odpoveď, ako ďalší krok môže vydať odôvodnené stanoviská.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)