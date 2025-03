Slovensko v marci čelí dvom právnym konaniam Európskej komisie

Brusel 12. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie (EÚ) oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva EÚ. Voči Slovensku v marci vedie dve právne konania, po jednom v ekonomickej a politickej oblasti, informuje spravodajca TASR.



V oblasti energia a klíma eurokomisia zaslala Slovensku, Belgicku, Estónsku, Chorvátsku a Poľsku odôvodnené stanovisko, čím ich vyzvala, aby zaslali do Bruselu svoje konečné aktualizované národné energetické a klimatické plány.



EK spresnila, že toto právne konanie prebieha z dôvodu nepredloženia konečných integrovaných národných energetických a klimatických plánov (NECP) v súlade s nariadením EÚ z roku 1999 o riadení energetickej únie a opatreniach v oblasti klímy.



Podľa správy EK konečné aktualizované NECP sú kľúčovými nástrojmi na zabezpečenie toho, aby členské štáty stanovili konkrétny plán na dosiahnutie dohodnutých cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti. Sú tiež kľúčové pre EK, aby posúdila, ako sú na tom členské štáty spoločne, pokiaľ ide o ambície dosiahnuť do roku 2030 ciele v oblasti klímy a energetiky.



Všetky členské štáty mali predložiť svoje konečné aktualizované NECP do 30. júna 2024, avšak EK doteraz dostala len plány 22 krajín. Pretože päť oslovených členských štátov stále nepredložilo svoje konečné aktualizované NECP, EK sa rozhodla zaslať im odôvodnené stanoviská. Päť členských štátov má teraz dva mesiace na nápravu situácie a na predloženie svojich konečných aktualizovaných NECP. V opačnom prípade EK môže postúpiť prípady Súdnemu dvoru EÚ.



V politickej oblasti Slovensko s Fínskom dostali odôvodnené stanovisko, pretože v plnej miere nezakomponovali smernicu o procesných zárukách pre deti v trestnom konaní do svojho vnútroštátneho práva. Ak obe krajiny do dvoch mesiacov nezabezpečia nápravu situácie, EK môže postúpiť ich prípady Súdnemu dvoru EÚ v Luxemburgu.