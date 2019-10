Slovensko v morálnej mizérii, ale bez zmysluplných a rýchlych riešení

Bratislava 21. októbra (OTS) -• O vývoji slovenskej spoločnosti v rokoch 2017–2019• Stabilizuje Euro celoeurópsku integráciu?• Jestvuje „Očistec“ pre banky a bankárov?, 2. časť úvahy o slogane W. Bufetta• Aké sú dôsledky zlyhávania sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže?• Vyhlásenie dvoch nových laureátov Zlateho biatca za rok 2019• Slovenská bájka o liberalizme• Návrh výzvy Medzinárodného mierového výboru prezidentke SR, predsedovi NR SR a predsedovi vlády SR• Prečo bola úspešná zmena režimu v roku 1989?• Členovia a hostia o tom, ako to bolo v rokoch 1989-2019?• Imperatív pre súčasníkov : Proti vojne mier! Peace against war!Od 1993. roka udelených na základe neverejného hlasovania 265 Zlatých biatcov, z toho pre zahraničné osobnosti 671., prírodovedec, enviromentalista a spisovateľ, doc., Ing., CSc.2., primár Oddelenia chirurgie ruky a Komplexu operačných sál Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, zakladateľ plastickej chirurgie a spoluzakladateľ mikrochirurgie v plastickej chirurgii v SR, MUDr.3., riaditeľka vydavateľstva a reklamnej agentúry Mayer media, s. r. o., šéfredaktorka časopisu Extra Plus, Mgr.4., neurochirurg, dekan Lekárskej fakulty UK, prof., MUDr., DrSc.5., riaditeľ Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, MUDr., PhD., MPH., FCIRSE,6.7.8.1., britský - anglický konzervatívny filozof, politológ, publicista a spisovateľ, osobnosť "Novej Pravice" zo záveru 20. st.2., predseda Dozornej rady Vienna Insurance Group a predseda predstavenstva Wiener Städtische Verein, Rakúsko, Dr.3., makroekonomická a finančná analytička, spisovateľka, komentátorka, maklérka, riaditeľka poradenskej spoločnosti Next Finance, Česká republika, Ing.4., 38. prezident Brazílie5., Ing., český podnikateľ a finančník, majoritný vlastník PPF Group N.V.Matteo Salvini, taliansky politik, 178 hlasov, Viktor Orbán, predseda vlády Maďarskej republiky, 359 hlasov, Sebastian Kurz, kancelár Rakúskej spolkovej republiky do 28. 5. 2019, 238 hlasov, Donald John Trump, prezident USA, 129 hlasov, Vladimir V. Putin, ruský prezident, 500 hlasov a Andrej Babiš, predseda vlády ČR, 176 hlasovNa prvej pozícii je ruský prezident V. V. Putin. Za ním sú maďarský premiér V. Orbán a rakúsky kancelár S. Kurz. Celkove prišlo 1580 hlasov.1. Poštová banka, 132 hlasov, 2. Prvá stavebná sporiteľňa, 233 hlasov, 3. Fio banka, 8 hlasov, sporiteľné družstvo, 4. Čs. obchodná banka, 30 hlasov a 5. J&T banka, 117. hlasov.Na prvom mieste je Prvá stavebná sporiteľňa. Celkove prišlo len 520 hlasov.Celkove nominovaných 28 osobností, ktoré dostali spolu 3278 hlasov. „Olympijské poradie“: 1. P. Mihók, predseda SOPK, 728 hlasov, 2. Š. Harabin, kandidát na prezidenta SR, sudca NS SR, 591 hlasov, 3. A. Barcík, laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ a gen. riaditeľ Považskej cementárne, Ladce, 255 hlasov, 4. prof. RNDr. J. Masarik, DrSc., jadrový fyzik, 230 hlasov, 5. A. Danko, predseda NR SR a predseda SNS, 161 hlasov, 6. Z. Čaputová, prezidentka SR, 159 hlasov,…, laureát Nobelovej ceny za mier, osobnosť celosvetove humanizujúca a socializujúca ľudskú spoločnosť, Bangladéš, 240 hlasov,, folkový spevák, textár, skladateľ, gitarista a hráč na heligónku, vyznávajúci jedinečnosť života ako takého a čistotu ľudských vzťahov, Česká republika, 124 hlasov,, zakladateľ a prezident Svetového ekonomického fóra, Švajčiarsko, 145 hlasov,, "neanglická" speváčka zo svetového ženského TOP 10 za rok 2018, ktorá sa angažuje aj v združení roterkeil.net bojujúcom proti detskej prostitúcii, Nemecko, 46 hlasov,, predsedníčka CDU, Nemecko, ktorá preukazuje snahu o zosúladenie nemeckých národných záujmov so záujmami a potrebami EÚ a jej jednotlivých členov a so zreteľom na prehodnotenie nemeckého prístupu k migrácii, 22 hlasov,, francúzsky ekonóm, ktorý rozvíja teóriu ako sa vyhnúť deštrukcii kapitalizmu a demokratických hodnôt, 356 hlasov,za rozvoj vízie jej zakladateľa dr. Normana E. Borlauga výnimočnými podnetmi na zlepšovanie kvality, množstva a dostupnosti potravín v celosvetovom meradle, 366 hlasov.Prvá stavebná sporiteľňa, Swiss Technologies, a.s., a Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, Bratislava, SR - CINRE property, s.r.o., KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupUPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.