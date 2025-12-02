< sekcia Ekonomika
Slovensko v pokrytí sieťou 5G dobieha podľa operátorov Európsku úniu
Najväčší telekomunikační operátori na Slovensku považujú tento rok za prelomový.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Najväčší telekomunikační operátori na Slovensku považujú tento rok za prelomový. Traja zabezpečujú pokrytie obyvateľstva vysokorýchlostnou sieťou 5G na úrovni 85 až 98 percent, štvrtý ju tiež aktívne buduje. Informoval o tom v utorok po stretnutí k rozvoju 5G siete výkonný riaditeľ Asociácie mobilných operátorov Slovenska (ASMOS) Henrich Krejčí.
„Môžeme konštatovať veľmi výrazný nárast v pokrytí 5G sieťami na Slovensku. Medziročný nárast je o 11,3 percenta, to znamená, že čoraz viac domácností má prístup k rýchlemu internetu,“ povedal Krejčí s tým, že operátori na Slovensku sa sústredia na budovanie vysokokvalitného 5G internetu.
Pokrytie 5G sieťou na Slovensku v minulom roku dosiahlo 87,9 percenta, pričom národný cieľ v rámci digitálnej dekády do roku 2030 je úroveň 98,5 percenta. Európsky priemer je 94,35 percenta.
Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ivan Marták informoval, že Slovensko je v pokrytí 5G sieťou na konci druhej desiatky krajín v EÚ. Za ním sú napríklad Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko aj niektoré krajiny západnej Európy. „Česko a Rakúsko už uvádzajú pokrytie na úrovni 99,1 percenta, ako keby mali svoj celkový cieľ už splnený,“ podotkol šéf regulačného úradu.
Vzhľadom na veľký rast pokrytia 5G sieťou v SR očakáva jej pokrytie na úrovni 99 percent už v roku 2027, hoci výhľadovým cieľom je rok 2030. „Dali sme si cieľ pokrytie do roku 2030 na úrovni 98,5 percenta. Ak vývoj pôjde tak ako doteraz, miera investícií operátorov bude taká ako v predošlých rokoch, cieľ by mal byť splniteľný v roku 2027,“ uviedol Marták.
Zaostávanie za EÚ súvisí s tým, že Slovensko prideľovalo frekvencie pod 1 GHz, hlavnú časť pokrytia, neskôr ako okolité krajiny. „Frekvenciu 700 MHz, ktorá je nosná, sme pridelili až koncom roku 2020. Z toho vyplýva aj neskorší začiatok našich operátorov, ktorí drobné zaostávanie každý rok znižujú a odstraňujú,“ vysvetlil predseda regulačného úradu.
Zakladajúcimi členmi ASMOS sú spoločnosti Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a Swan, ktoré v rokoch 2020 až 2024 investovali do rozvoja infraštruktúry a digitálnych služieb celkovo takmer 1,7 miliardy eur.
„Môžeme konštatovať veľmi výrazný nárast v pokrytí 5G sieťami na Slovensku. Medziročný nárast je o 11,3 percenta, to znamená, že čoraz viac domácností má prístup k rýchlemu internetu,“ povedal Krejčí s tým, že operátori na Slovensku sa sústredia na budovanie vysokokvalitného 5G internetu.
Pokrytie 5G sieťou na Slovensku v minulom roku dosiahlo 87,9 percenta, pričom národný cieľ v rámci digitálnej dekády do roku 2030 je úroveň 98,5 percenta. Európsky priemer je 94,35 percenta.
Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ivan Marták informoval, že Slovensko je v pokrytí 5G sieťou na konci druhej desiatky krajín v EÚ. Za ním sú napríklad Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko aj niektoré krajiny západnej Európy. „Česko a Rakúsko už uvádzajú pokrytie na úrovni 99,1 percenta, ako keby mali svoj celkový cieľ už splnený,“ podotkol šéf regulačného úradu.
Vzhľadom na veľký rast pokrytia 5G sieťou v SR očakáva jej pokrytie na úrovni 99 percent už v roku 2027, hoci výhľadovým cieľom je rok 2030. „Dali sme si cieľ pokrytie do roku 2030 na úrovni 98,5 percenta. Ak vývoj pôjde tak ako doteraz, miera investícií operátorov bude taká ako v predošlých rokoch, cieľ by mal byť splniteľný v roku 2027,“ uviedol Marták.
Zaostávanie za EÚ súvisí s tým, že Slovensko prideľovalo frekvencie pod 1 GHz, hlavnú časť pokrytia, neskôr ako okolité krajiny. „Frekvenciu 700 MHz, ktorá je nosná, sme pridelili až koncom roku 2020. Z toho vyplýva aj neskorší začiatok našich operátorov, ktorí drobné zaostávanie každý rok znižujú a odstraňujú,“ vysvetlil predseda regulačného úradu.
Zakladajúcimi členmi ASMOS sú spoločnosti Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a Swan, ktoré v rokoch 2020 až 2024 investovali do rozvoja infraštruktúry a digitálnych služieb celkovo takmer 1,7 miliardy eur.