A. Matušek: Slovensko zaostáva v príprave na elektromobilitu

Na snímke prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek počas tlačovej konferencie na tému Slovensko zostáva v zelenej transformácii krajiny, vo štvrtok 13. januára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Alexander Matušek a výkonný viceprezident ZAP SR Pavol Prepiak počas tlačovej konferencie na tému Slovensko zostáva v zelenej transformácii krajiny vo štvrtok 13. januára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. januára (TASR) – Medzi dôležité ciele automobilového priemyslu na tento rok patrí aj pokračovanie zelenej transformácie Slovenska. Štát však v príprave na prechod k bezemisnej doprave zaostáva vo všetkých smeroch, upozornil vo štvrtok Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.Akčný plán Fit for 55, ktorý chce presadiť Európske komisia, obsahuje aj konkrétne záväzky pre Slovensko.uviedol prezident ZAP Alexander Matušek.Nedostatočné je podľa neho napríklad znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) pri predaji nových automobilov. Zatiaľ čo počet registrácií vozidiel na elektrický alebo plug-in hybridný pohon dosiahol v EÚ za prvé tri štvrťroky 2021 18,9 %, na Slovensku to boli iba tri percentá. V roku 2020 bolo na Slovensku zaregistrovaných 3175 takýchto vozidiel, na splnenie cieľov EÚ však potrebujeme tento stav do roku 2025 zvýšiť na 55.000.Podpora predaja vozidiel na alternatívne pohony je u nás podľa ZAP nedostatočná, no bez nej nebude Slovensko schopné splniť svoje záväzky voči Európe. Zo susedných krajín podporujú predaj elektromobilov alebo plug-in hybridov Maďari, Rakúšania a najnovšie aj Česi.Podobne nepriaznivá je u nás podľa ZAP situácia s rozvojom infraštruktúry. V roku 2020 sme mali na Slovensku 820 nabíjacích staníc, ambíciou je mať do roku 2025 až 5500 takýchto verejne dostupných zariadení. V roku 2030 ich však budeme podľa ZAP potrebovať až 25.000. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v závere minulého roka potvrdil, že rezort bude preferovať najmä podporu rozvoja infraštruktúry a nie nákup samotných áut.Na trhu pribúdajú modely s nízkymi alebo nulovými emisiami. Naopak, z trhu budú postupne vytláčané klasické vozidlá.upozornil Matušek, podľa ktorého na Slovensku veci riešime najmä reštrikciami a zvyšovaním poplatkov a nie podporami a motiváciou.