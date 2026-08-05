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Slovensko v prvom polroku medziročne zvýšilo výrobu elektriny o 3 %
Dostala sa na 15,188 terawatthodiny (TWh).
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Výroba elektrickej energie sa za prvých šesť mesiacov tohto roka medziročne zvýšila o tri percentá, keď sa dostala na 15,188 terawatthodiny (TWh). Za rovnaké obdobie minulého roka dosiahla výroba elektriny 14,739 TWh. O necelé dve percentá vzrástla aj spotreba elektriny a približne o pätinu narástla výška exportu. Vyplýva to z informácií zverejnených Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS).
Spotreba elektriny sa zvýšila na 14,114 TWh z minuloročných 13,853 TWh. Najvýraznejšie sa zvýšil export elektriny, a to o takmer 20 %. Za prvých šesť mesiacov tohto roka rozdiel medzi dovozom a vývozom vzrástol na 1,074 TWh.
Najväčším odberateľom elektriny je už tradične Maďarsko, kde odišlo vyše 6,669 TWh a naopak, Slovensko najviac dovážalo elektrinu z Česka, ktoré dodalo 4,737 TWh. Zápornú bilanciu malo Slovensko aj s Poľskom, export elektriny na Ukrajinu prevýšil dovoz z tejto krajiny o takmer jednu TWh.
Spotreba elektriny sa zvýšila na 14,114 TWh z minuloročných 13,853 TWh. Najvýraznejšie sa zvýšil export elektriny, a to o takmer 20 %. Za prvých šesť mesiacov tohto roka rozdiel medzi dovozom a vývozom vzrástol na 1,074 TWh.
Najväčším odberateľom elektriny je už tradične Maďarsko, kde odišlo vyše 6,669 TWh a naopak, Slovensko najviac dovážalo elektrinu z Česka, ktoré dodalo 4,737 TWh. Zápornú bilanciu malo Slovensko aj s Poľskom, export elektriny na Ukrajinu prevýšil dovoz z tejto krajiny o takmer jednu TWh.