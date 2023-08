Slovensko v roku 2023 patrí do skupiny inovátorov, bodujú Dáni a Švédi

Brusel 15. augusta (TASR) - Európska hodnotiaca tabuľka v oblasti inovácií (EIS) na rok 2023 za päť najinovatívnejších krajín v EÚ určila Dánsko, Švédsko, Fínsko, Holandsko a Belgicko, kým Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko boli označené ako najmenej inovatívne krajiny eurobloku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Ročný prehľad výsledkov inovácií využíva množstvo meraní na určenie inovačného skóre krajiny, vrátane absolventov doktorandského štúdia z akademických inštitúcií, príležitostí na odbornú prípravu a prihlášok patentov.



V roku 2023 Dánsko s inovačnou výkonnosťou krajiny o 137,6 percenta vyššou ako bol inovačný priemer EÚ v roku 2016, predbehlo Švédsko (134,5), Fínsko (134,3), Holandsko (127,7) a Belgicko (125).



Slovensko s inovačnou výkonnosťou 65,6 patrí do poslednej skupiny nových inovátorov, spolu s Rumunskom, Bulharskom, Lotyšskom a Poľskom pod 70 percent priemeru EÚ spred šiestich rokov.



Zároveň s EIS sa vytvára aj Hodnotiaca tabuľka regionálnych inovácií (RIS), čiže rozšírenie tohto merania na základe obmedzeného počtu ukazovateľov na 239 regiónov v 23 členských štátoch EÚ, Nórsku, Srbsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. Na úrovni krajiny sú do RIS zahrnuté Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko a Malta, keďže ide o malé krajiny na úrovni väčších regiónov v iných štátoch.



Aj regióny, podobne ako štáty EÚ, sa na základe počtu bodov delia na štyri výkonnostné skupiny - v skupine inovační lídri sa ocitlo 36 regiónov, k silným inovátorom patrí 70 regiónov, mierni inovátori majú 69 regiónov a noví inovátori 64 regiónov.



Na Slovensku k priemerným inovátorom patrí iba Bratislavský kraj (130. priečka zo všetkých regiónov). Západoslovenský kraj (211.), Stredoslovenský kraj (193.) a Východoslovenský kraj (192.) patria do poslednej skupiny - noví inovátori.



Za najviac inovatívny región v roku 2023 bol určený Havedstaden v Dánsku, za ktorým nasledujú Helsinki-Uusimaa vo Fínsku, Oberbayern v Nemecku a tiež Štokholm a Berlín.