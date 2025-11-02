< sekcia Ekonomika
Slovensko v septembri takmer prestalo dodávať elektrinu na Ukrajinu
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Toky elektriny na Ukrajinu sa v septembri takmer zastavili. Ešte v auguste odišlo zo Slovenska k našim východným susedom viac ako 100 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie, no v septembri sa tento vývoz znížil na necelých 0,2 GWh. Zároveň prvýkrát po dvoch rokoch dovoz elektriny z vojnou zasiahnutej Ukrajiny prevýšil export. Vyplýva to z údajov zverejnených Slovenskou prenosovou elektrizačnou sústavou (SEPS). Štátny prevádzkovateľ prenosovej sústavy priblížil, že pokles tokov bol spôsobený plánovanou odstávkou cezhraničného 400-kilovoltového vedenia Veľké Kapušany - Mukačevo.
„Hlavným dôvodom odstávky bola požiadavka ukrajinského partnera, ktorý na vedení vykonáva rekonštrukčné práce so zámerom zvýšenia spoľahlivosti medzinárodného prenosu elektrickej energie. Odstávka bola z našej strany využitá na pravidelné údržbové práce na vedení, ktoré predstavujú štandardnú technickú údržbu nevyhnutnú pre spoľahlivú prevádzku sústavy,“ uviedla hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.
Ukrajina je po Maďarsku druhým najväčším odberateľom elektriny zo Slovenska. Vlani na Ukrajinu odišlo spolu 3209 GWh a opačným smerom prúdilo približne 300 GWh. V tomto roku bola situácia podobná. Za prvých deväť mesiacov odišlo na Ukrajinu 2139 GWh a dovoz dosiahol 240 GWh. Najvyššie objemy vývozu zaznamenal SEPS začiatkom roka, keď v januári export prekročil 446 GWh. Vývoz sa v ďalších mesiacoch postupne znižoval.
Slovensko je v posledných rokoch čistým vývozcom elektriny. Vlani export prevýšil dovoz o 2951 GWh a v roku 2023 dokonca o 3419 GWh. Hlavným odberateľom je Maďarsko, do ktorého v tomto roku zo Slovenska pritieklo 10.147 GWh, najviac elektriny, naopak, dovážame z Česka. Väčší dovoz elektriny z Ukrajiny ako vývoz do tejto krajiny evidoval SEPS naposledy v septembri 2023.
