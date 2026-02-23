< sekcia Ekonomika
SR vlani vyviezla 18,319 TWh elektriny, z toho na Ukrajinu 2,955 TWh
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Export elektriny zo Slovenska vlani medziročne vzrástol o 5 % na 18,319 terawatthodiny (TWh). Najväčším odberateľom elektriny bolo Maďarsko, do ktorého smerovalo 14,741 TWh, a druhým najväčším odberateľom bola Ukrajina, kam vlani prúdilo 2,955 TWh. Prevažná časť exportovanej elektriny však Slovenskom iba pretiekla, keď z Česka a Poľska sme do krajiny priviezli 15,966 TWh. Vlastné exportované prebytky tak tvorili iba 2,353 TWh. Vyplýva to z údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).
Najviac elektriny sme na Slovensko vlani doviezli z Česka, a to až 10,493 TWh, druhým najväčším dodávateľom bolo Poľsko s 4,821 TWh elektriny. S každým štátom má Slovensko výmenu energie aj v podobe dovozu, aj exportu. Čisté saldo týchto tokov je u Českej republiky dovoz vo výške 10,006 TWh, s Poľskom máme takisto negatívnu bilanciu vo výške 4,685 TWh. Naopak, po odrátaní dovozu máme s Maďarskom čistý vývoz 14,342 TWh a s Ukrajinou 2,701 TWh.
Elektrárne na Slovensku vlani podľa údajov SEPS vyrobili 29,816 TWh elektriny a celková spotreba mierne vzrástla na 27,474 TWh z 27,373 v roku 2024.