Slovensko vložilo do splateného kapitálu MIB príspevok 2,96 mil. eur

Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovenská republika vložila do splateného kapitálu Medzinárodnej investičnej banky (MIB) príspevok vo výške 2,96 milióna eur, čím si splnila svoje záväzky vyplývajúce na aktuálny rok z kapitalizačného programu 2020 až 2022, zamerané na implementáciu rozvojovej stratégie. V dôsledku tejto transakcie dosiahol splatený kapitál banky 378,71 milióna eur.



Ako ďalej informovala regionálna konzultantka banky pre strednú a východnú Európu Iva Petrusová, po príspevkoch Maďarska a Ruskej federácie zo začiatku tohto roka sa Slovensko stalo tretím členským štátom MIB, ktorý si v plnom rozsahu splnil svoje záväzky pre tento rok.



So slovenskou splátkou sa podľa nej podiel európskych krajín na splatenom základnom kapitáli MIB zvýšil na 51,6 %. Od premiestnenia ústredia MIB do Budapešti takmer pred rokom a pol sa splatený základný kapitál banky zvýšil o viac ako 48 miliónov eur. Objem úverového a dokumentárneho portfólia za rovnaké obdobie vzrástol o 14 % a prelomil tým hranicu 1 miliardy eur, čo bolo prvýkrát v novodobej histórii banky, podiel na trhoch EÚ predstavuje 57 % z celkového množstva.



Objem investičných transakcií, ku ktorým sa banka zaviazala od začiatku tohto roka, už podľa Petrusovej dosiahol 300 miliónov eur. Väčšinou ide o pomerne veľké dlhodobé investície do rozvoja infraštruktúry a podpory kľúčových sektorov ekonomík našich krajín. Pozitívny efekt implementácie týchto projektov, najmä priama stimulácia ekonomického rastu, zachovanie a tvorba pracovných miest, je badateľný práve teraz, za súčasných náročných vonkajších podmienok.



Aktívna podpora zo strany akcionárov je podľa Petrusovej jedným z kľúčových faktorov prispievajúcich k dynamickému rozvoju banky. To neustále zdôrazňujú medzinárodné úverové ratingové agentúry, ktoré aj v turbulentnom roku 2020 nielen opätovne potvrdili, ale aj (v prípade ratingu agentúry Fitch) zvýšili dlhodobé úverové ratingy banky. Výsledkom je, že MIB je zatiaľ jedinou multilaterálnou rozvojovou bankou, ktorej ratingy sa v roku 2020 zvýšili.



„Ďalší príspevok k splatenému kapitálu MIB je jasným dôkazom dôležitosti našej práce pre členské štáty. Ich nepretržitá podpora je kľúčovým pilierom, ktorý umožňuje banke ďalej zvyšovať jej vplyv na rozvoj na území členských štátov. Je nespochybniteľné, že COVID kríza predstavuje zásadný príspevok k znovuobjaveniu kľúčovej úlohy multilaterálnych rozvojových bánk pri kofinancovaní nadchádzajúcich rozsiahlych verejných investícií. A to je situácia prospešná pre všetkých,“ povedal Jozef Kollár, prvý podpredseda Predstavenstva MIB za Slovensko, zodpovedný za operácie na kapitálových trhoch.