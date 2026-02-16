< sekcia Ekonomika
Slovensko vyčerpalo 99,83 % eurofondov z obdobia 2014 až 2020
V čerpaní sa zaradilo medzi úspešnejšie krajiny, keďže sa podarilo investovať viac ako 99,8 % vyčlenených zdrojov, čo predstavuje celkovú sumu 14,5 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Slovenská republika oficiálne ukončila eurofondové programové obdobie z rokov 2014 až 2020. V čerpaní sa zaradila medzi úspešnejšie krajiny, keďže sa podarilo investovať viac ako 99,8 % vyčlenených zdrojov, čo predstavuje celkovú sumu 14,5 miliardy eur. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré odoslalo Európskej komisii (EK) záverečné účty za 11 operačných programov.
Rezort pripomenul, že Slovenská republika a Európska komisia (EK) uzavreli Partnerskú dohodu k týmto eurofondom 20. júna 2014. Dokument definoval stratégiu a hlavné priority, kam budú smerovať vyčlenené prostriedky z európskych fondov v nasledujúcich rokoch. Z 11 operačných programov napokon Slovensko realizovalo viac ako 15.000 projektov.
„Sumou 14,5 miliardy eur z eurofondov a 2,2 miliardy eur zo štátneho rozpočtu ako spolufinancovanie boli podporené projekty v oblastiach posilnenia konkurencieschopnosti ekonomiky, vzdelávania, lepšej dopravnej dostupnosti a bezpečnosti, zlepšenia kvality životného prostredia, zvýšenia kvality života v regiónoch, zmiernenia dopadov zvýšenia cien energií, poskytovania sociálnych služieb alebo v oblasti rozvoja digitálnych služieb štátu (eGovernment),“ priblížilo MF.
V súčasnosti sa Slovensko nachádza vo štvrtom programovom období. Od roku 2021 do roku 2027 má na rôzne projekty vyčlenený balík financií z eurofondov v celkovom objeme takmer 12,8 miliardy eur.
„Od vstupu do Európskej únie bolo pre Slovenskú republiku vyčlenených celkovo 39,8 miliardy eur v rámci štyroch programových období. Najväčší objem prostriedkov malo Slovensko práve v rokoch 2014 až 2020,“ doplnilo ministerstvo.
