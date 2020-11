Slovensko vyhlasuje výzvu pre projekty vodíkových technológií

Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovensko vyhlasuje výzvu pre projekty IPCEI (z anglického Important Projects of Common European Interest – Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu) v oblasti vodíkových technológií, ktoré sú prioritou aj v novej produktovej stratégii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Môžu sa do nej zapojiť subjekty s ambicióznymi projektmi, ktoré majú zásadný dosah na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov EÚ.



"V rámci výzvy IPCEI hľadáme projekty, ktoré prekonávajú súčasné najvyspelejšie riešenia. Ich výsledky majú presahovať záujmy podniku či odvetvia a prinášať prospech aj ďalším členským štátom Európskej únie," povedal Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ SIEA, ktorá je spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zodpovedná za národný výberový proces projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií. Projekty bude následne posudzovať Európska komisia a vyberie tie, ktoré podporí.



Vyhlásenie výzvy IPCEI v oblasti vodíkových technológií je zároveň aj ďalším krokom k naplneniu novej produktovej stratégie SIEA, v ktorej majú vodíkové technológie prioritu, či už z pohľadu výroby alebo uchovávania energie. "Som rád, že Slovensko prvýkrát vyhlási výzvu na zapojenie sa do IPCEI projektov zameraných práve na oblasť vodíka," doplnil Blaškovitš.



Do výberového procesu IPCEI sa môžu prihlásiť projekty súvisiace s implementáciou vodíkových technológií v rozličných oblastiach. Ide napríklad o výrobu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov energie s využitím elektrolýzy, o prepravu vodíka cestnou, železničnou, lodnou či potrubnou dopravou v rôznych formách, o odvetvia dopravy využívajúce palivové články napríklad v nákladných vozidlách, autobusoch, vlakoch, vrátane vodíkových čerpacích staníc.



Medzi ďalšie podporované oblasti patrí priemyselné využitie zeleného vodíka, využitie v energetických odvetviach a využitie v sektore bývania pri zásobovaní teplom a elektrinou. Hoci mnohé z vodíkových technológií sú na trhu už známe, zatiaľ nie sú v plnej miere aplikované v praxi, nakoľko sú teraz drahšie než jestvujúce alternatívy. Aj vďaka IPCEI by sa najlepšie z nich mali stať ekonomicky životaschopné.



"Výzva IPCEI v oblasti vodíkových technológií je určená spoločnostiam so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa chcú zúčastniť na strategických projektoch v európskom meradle prostredníctvom rôznych partnerstiev. Pre naše firmy je to obrovská príležitosť byť súčasťou ambicióznych inovácií," dodal Blaškovitš, podľa ktorého by projekty mali prispieť k naplneniu cieľa uhlíkovej neutrality EÚ do roku 2050.



Dôležité detaily o tom, ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a o pripravovanom národnom výbere projektov sa záujemcovia dozvedia na online workshope, ktorý SIEA a MH SR organizujú 26. novembra 2020. Účasť na workshope je bezplatná a zaregistrovať sa naň možno na stránke www.siea.sk.