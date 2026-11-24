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Slovensko zamestnáva ľudí nad 55 rokov viac ako priemer EÚ
Podľa prognózy Cedefop Skills Forecast má pracovná sila na Slovensku v rokoch 2020 až 2035 vzrásť len o 1 %, zatiaľ čo v EÚ sa očakáva rast o necelých 10 %.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Zamestnanosť ľudí vo veku 55 až 64 rokov dosiahla na Slovensku v roku 2025 úroveň 66,6 %, čím mierne prekročila priemer Európskej únie (EÚ) na úrovni 66,4 %. Napriek tomu zostáva zmena profesie vo vyššom veku na Slovensku menej častá. Kým zamestnanie zmení ročne približne 17 % pracovníkov mladších ako 30 rokov, vo vekovej skupine od 45 do 64 rokov je to len 6 %. Upozornila na to špedičná spoločnosť DeutschMann.
Podľa prognózy Cedefop Skills Forecast má pracovná sila na Slovensku v rokoch 2020 až 2035 vzrásť len o 1 %, zatiaľ čo v EÚ sa očakáva rast o necelých 10 %. Zároveň má ubúdať obyvateľov Slovenska vo veku 25 až 44 rokov, naopak, počet ľudí vo vekovej skupine 50 až 59 rokov má výraznejšie rásť.
Spoločnosť upozorňuje, že jednou z možností, ako reagovať na starnutie pracovnej sily, je vytvárať podmienky na zmenu profesie aj pre ľudí po 45. roku života. Podľa jej skúseností však zamestnávatelia musia počítať s dlhším obdobím zaúčania a nemôžu od nových pracovníkov očakávať okamžitý plný výkon.
„Keď človek po štyridsaťpäťke alebo päťdesiatke mení odbor, nerobí to preto, aby si na chvíľu niečo vyskúšal. Opúšťa istotu a vie, že musí uspieť. Na firme je, aby mu jasne povedala, čo od neho očakáva, dala mu systém, čas a možnosť pýtať sa,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti DeutschMann Miriam Poništová.
Priemerný vek zamestnancov spoločnosti bol v roku 2025 na úrovni 42 rokov. Všetci jej zamestnanci podľa firmy prišli z iných odborov ako špedícia. Ľudia nad 50 rokov tvoria 15 % pracovného kolektívu a ďalších 28 % zamestnancov je vo veku 40 až 49 rokov.
Podľa Poništovej potrebujú starší uchádzači pri zmene profesie najmä jasne stanovené očakávania, predvídateľné pracovné podmienky a istotu dodržiavania dohôd.
Podľa prognózy Cedefop Skills Forecast má pracovná sila na Slovensku v rokoch 2020 až 2035 vzrásť len o 1 %, zatiaľ čo v EÚ sa očakáva rast o necelých 10 %. Zároveň má ubúdať obyvateľov Slovenska vo veku 25 až 44 rokov, naopak, počet ľudí vo vekovej skupine 50 až 59 rokov má výraznejšie rásť.
Spoločnosť upozorňuje, že jednou z možností, ako reagovať na starnutie pracovnej sily, je vytvárať podmienky na zmenu profesie aj pre ľudí po 45. roku života. Podľa jej skúseností však zamestnávatelia musia počítať s dlhším obdobím zaúčania a nemôžu od nových pracovníkov očakávať okamžitý plný výkon.
„Keď človek po štyridsaťpäťke alebo päťdesiatke mení odbor, nerobí to preto, aby si na chvíľu niečo vyskúšal. Opúšťa istotu a vie, že musí uspieť. Na firme je, aby mu jasne povedala, čo od neho očakáva, dala mu systém, čas a možnosť pýtať sa,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti DeutschMann Miriam Poništová.
Priemerný vek zamestnancov spoločnosti bol v roku 2025 na úrovni 42 rokov. Všetci jej zamestnanci podľa firmy prišli z iných odborov ako špedícia. Ľudia nad 50 rokov tvoria 15 % pracovného kolektívu a ďalších 28 % zamestnancov je vo veku 40 až 49 rokov.
Podľa Poništovej potrebujú starší uchádzači pri zmene profesie najmä jasne stanovené očakávania, predvídateľné pracovné podmienky a istotu dodržiavania dohôd.