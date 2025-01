Slovensko zaplatilo v novembri za ruský plyn najviac za vyše 1,5 roka

Moskva 17. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) zaplatila v novembri 2024 za dodávky ruského plynu potrubím 664 miliónov eur, pričom Slovensko zaň zaplatilo najviac za vyše 1,5 roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvoláva na vlastné výpočty a údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa TASS Rusko zostalo medzi lídrami z hľadiska celkovej hodnoty dovozu plynu do EÚ s podielom 18,8 %, za čo mu patrí tretia priečka po Alžírsku a USA.



TASS uviedla tiež, že krajiny EÚ zaplatili v novembri 2024 za skvapalnený zemný plyn (LNG) z Ruska viac ako 592 miliónov eur, čo predstavovalo medzimesačný pokles o 15,6 % medziročný o 17,6 %. Ide o najnižšiu úroveň od septembra 2024, keď za ruské dodávky LNG zaplatili 548 miliónov eur.



Medzi hlavných dovozcov ruského LNG patrili Francúzsko (240,5 milióna eur), Španielsko (233 miliónov eur, najviac od júla 2024) a Holandsko (104 miliónov eur, najvyššia suma za rok). Belgicko v novembri medzimesačne päťnásobne znížilo nákupy LNG z Ruska na 14,6 milióna eur.



Pokiaľ ide o dovoz plynu potrubím, v novembri najväčšiu časť nakúpili Maďarsko (za 258 miliónov eur, najviac od januára 2024), Grécko (164 miliónov eur) a Slovensko (151 miliónov eur, najviac od februára 2023).



Štatistiky o Rakúsku neboli zverejnené, zatiaľ čo Taliansko znížilo dovoz plynu z Ruska na najnižšiu úroveň od začiatku roka 2024, pričom nakúpilo plyn v hodnote 78 miliónov eur.



Celkovo EÚ nakúpila v novembri 2024 ruský plyn v hodnote približne 1,26 miliardy eur, čo je o 4 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci a o 11 % viac ako v rovnakom období 2023. Rusko bolo tretím najväčším dodávateľom plynu do Únie vo vykazovanom období s podielom 18,8 %, čo je pokles z 21,2 % v októbri.



Alžírsko sa dostalo opäť na čelo rebríčka s podielom 25,5 % a dodávkami do EÚ v hodnote 1,7 miliardy eur, nasledované USA s podielom 20,4 % a hodnotou dodávok LNG vo výške 1,36 miliardy eur. Štvrté bolo Nórsko s podielom 13,8 % a dodávkami v hodnote 923 miliónov eur, po ktorom nasledoval Azerbajdžan s podielom 6,8 % a dodávkami v hodnote 452 miliónov eur.



Za prvých 11 mesiacov 2024 zaplatila Európska únia za ruský plyn dodaný potrubím 6,7 miliardy eur, čo je pokles zo 7,3 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Nákupy LNG z Ruska v období od januára do novembra 204 dosiahli hodnotu 6,3 miliardy eur, čo bolo menej než 7,4 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Podľa programu RePower EU chcel európsky blok do konca roka 2022 znížiť svoju závislosť od ruskej ropy a zemného plynu o dve tretiny a do konca roka 2027 ju znížiť na nulu. Medzitým náklady na nákup ruského LNG v EÚ vzrástli za tri roky o 150 % v dôsledku nárastu cien a objemu dodávok LNG z Ruska, dodala TASS.