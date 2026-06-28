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Slovensko zatiaľ nie je v situácii ako Taliansko,tí núkajú dom za euro
Európsky projekt otvára debatu, či bude Slovensko krajinou niekoľkých preplnených miest obklopených prázdnymi regiónmi.
Autor TASR
Bratislava 28. júna (TASR) - Slovensko zatiaľ nie je v situácii ako Taliansko, kde vznikli programy „dom za euro“. Nie ako turistická atrakcia pre dobrodruhov, ale ako posledný pokus vrátiť život do regiónov. Pripomínajú, čo sa stane, keď krajina začne riešiť vyľudňovanie príliš neskoro. Informovalo o tom občianske združenie Take naše, ktoré realizuje projekt Danube4Rural na Slovensku v spolupráci s mestom Stropkov.
Európsky projekt otvára debatu, či bude Slovensko krajinou niekoľkých preplnených miest obklopených prázdnymi regiónmi, alebo krajinou, kde aj menšie mestá umožnia ľuďom žiť tam, kde chcú, a nie len tam, kde si dokážu nájsť prácu.
„Projekt prebieha v troch fázach - od výskumu cez testovanie riešení až po tvorbu praktického návodu pre samosprávy,“ uviedla Eva Kocanová z OZ Take naše so sídlom vo Veľkom Šariši.
Projekt je financovaný z programu Interreg Danube Region Európskej únie, spája 12 partnerských organizácií z viacerých krajín. V prvej fáze prebehol výskum v 11 krajinách, do ktorého sa zapojilo viac ako 500 respondentov. „Druhá fáza už prináša konkrétne riešenia priamo v pilotných územiach - na Slovensku v Stropkove,“ priblížila Kocanová.
Výsledkom bude verejne dostupný „governance model“ - praktický návod pre obce, ako reagovať na nové formy práce a prilákať kvalifikovaných obyvateľov. Do projektu je zapojená aj aktívna komunita expertov a firiem, ktoré riešenia priamo spoluvytvárajú a testujú v praxi.
V Liptovskom Mikuláši vznikol Liptov Hub - prvý coworkingový (zdieľaný) pracovný priestor svojho druhu vo vidieckom regióne. Komunity ako „V meste som hosťom“ prepájajú vzdialených pracovníkov s prírodou Liptova a Horehronia a Spišský Hrhov sa stal medzinárodne uznávaným modelom komunitného rozvoja. Viaceré obce navyše využívajú podporu programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Živý vidiek na rozvoj infraštruktúry pre nových obyvateľov.
V zahraničí vznikajú programy na prilákanie ľudí späť do menších miest a na vidiek. Skúsenosti ukazujú, že často stačí 20 až 40 dlhodobých profesionálov pracujúcich na diaľku na to, aby miestne služby prežili a obec opäť ožila. Podmienkou je len stabilný internet a ochota firiem flexibilne organizovať prácu.
Európsky projekt otvára debatu, či bude Slovensko krajinou niekoľkých preplnených miest obklopených prázdnymi regiónmi, alebo krajinou, kde aj menšie mestá umožnia ľuďom žiť tam, kde chcú, a nie len tam, kde si dokážu nájsť prácu.
„Projekt prebieha v troch fázach - od výskumu cez testovanie riešení až po tvorbu praktického návodu pre samosprávy,“ uviedla Eva Kocanová z OZ Take naše so sídlom vo Veľkom Šariši.
Projekt je financovaný z programu Interreg Danube Region Európskej únie, spája 12 partnerských organizácií z viacerých krajín. V prvej fáze prebehol výskum v 11 krajinách, do ktorého sa zapojilo viac ako 500 respondentov. „Druhá fáza už prináša konkrétne riešenia priamo v pilotných územiach - na Slovensku v Stropkove,“ priblížila Kocanová.
Výsledkom bude verejne dostupný „governance model“ - praktický návod pre obce, ako reagovať na nové formy práce a prilákať kvalifikovaných obyvateľov. Do projektu je zapojená aj aktívna komunita expertov a firiem, ktoré riešenia priamo spoluvytvárajú a testujú v praxi.
V Liptovskom Mikuláši vznikol Liptov Hub - prvý coworkingový (zdieľaný) pracovný priestor svojho druhu vo vidieckom regióne. Komunity ako „V meste som hosťom“ prepájajú vzdialených pracovníkov s prírodou Liptova a Horehronia a Spišský Hrhov sa stal medzinárodne uznávaným modelom komunitného rozvoja. Viaceré obce navyše využívajú podporu programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Živý vidiek na rozvoj infraštruktúry pre nových obyvateľov.
V zahraničí vznikajú programy na prilákanie ľudí späť do menších miest a na vidiek. Skúsenosti ukazujú, že často stačí 20 až 40 dlhodobých profesionálov pracujúcich na diaľku na to, aby miestne služby prežili a obec opäť ožila. Podmienkou je len stabilný internet a ochota firiem flexibilne organizovať prácu.