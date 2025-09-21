< sekcia Ekonomika
Slovensko zostane v produkcii cukru sebestačné aj v tejto sezóne
Kvalitatívne parametre repy ovplyvnilo priaznivé počasie a menší tlak škodcov a chorôb.
Autor TASR
Oponice 21. septembra (TASR) - Tohtoročná úroda cukrovej repy by podľa aktuálnych odhadov mala byť o päť až sedem percent vyššia ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Počas Repného dňa v Oponiciach to skonštatovali pestovatelia cukrovej repy i zástupcovia cukrovarov, ktoré spúšťajú cukrovarnícku kampaň. „Očakávame úrody na úrovni 65 až 66 ton z hektára,“ skonštatoval Róbert Kovács, predseda predstavenstva Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
Kvalitatívne parametre repy ovplyvnilo priaznivé počasie a menší tlak škodcov a chorôb. „Výdatné dažde, studený máj, rozdiel medzi dennou a nočnou teplotou, to sú všetko faktory, ktoré priaznivo ovplyvnili parametre repy. Tento rok sa takmer nevyskytovali cikády, ktoré sú prenášačmi nebezpečnej choroby, známej ako syndróm nízkej cukornatosti,“ zhodnotil Kovács.
Výmera cukrovej repy v tomto roku klesla oproti minulému roku o 18 percent a dosiahla 19.180 hektárov. „Pred dvoma rokmi a vlani stúpla cena za tonu cukrovej repy nad 40 eur. Vplyvom obrovského nárastu plôch v Európskej únii a dovozov z Ukrajiny nastal prudký pokles cien. Teraz sa obávame, či vôbec dosiahneme predajnú cenu 30 eur za tonu. To je takmer pod hranicou výrobných nákladov, preto sme znížili osiate plochy,“ povedal Kovács.
Cukrovary očakávajú, že pokles výmer vykompenzuje úroda a cukornatosť repy. „Z tohtoročnej kampane očakávame produkciu cukru v objeme 165.000 až 170.000 ton. To by malo takmer na sto percent pokryť sebestačnosť Slovenska v tejto komodite,“ uviedol Michal Abelovič, predseda predstavenstva Považský cukor.
Aktuálny vývoj cien cukru považuje Abelovič za pozitívny pre cukrovarnícky priemysel. „Medziročne vrástli ceny za tonu cukru zhruba o 100 eur, v súčasnosti sa pohybujú okolo 600 eur. Zatiaľ však nie je jasné, ako dopadne táto sezóna,“ povedal.
Predpokladá však, že sa spotrebiteľské ceny cukru zvýšia. „Aj keď v súčasnom turbulentnom prostredí nemožno robiť žiadne pevné závery, lebo na cenotvorbu vplýva viacero faktorov. Medzi nimi aj to, že na pultoch v slovenských reťazcoch sa nachádza cukor z rôznych krajín, nielen zo Slovenska,“ dodal.
Kvalitatívne parametre repy ovplyvnilo priaznivé počasie a menší tlak škodcov a chorôb. „Výdatné dažde, studený máj, rozdiel medzi dennou a nočnou teplotou, to sú všetko faktory, ktoré priaznivo ovplyvnili parametre repy. Tento rok sa takmer nevyskytovali cikády, ktoré sú prenášačmi nebezpečnej choroby, známej ako syndróm nízkej cukornatosti,“ zhodnotil Kovács.
Výmera cukrovej repy v tomto roku klesla oproti minulému roku o 18 percent a dosiahla 19.180 hektárov. „Pred dvoma rokmi a vlani stúpla cena za tonu cukrovej repy nad 40 eur. Vplyvom obrovského nárastu plôch v Európskej únii a dovozov z Ukrajiny nastal prudký pokles cien. Teraz sa obávame, či vôbec dosiahneme predajnú cenu 30 eur za tonu. To je takmer pod hranicou výrobných nákladov, preto sme znížili osiate plochy,“ povedal Kovács.
Cukrovary očakávajú, že pokles výmer vykompenzuje úroda a cukornatosť repy. „Z tohtoročnej kampane očakávame produkciu cukru v objeme 165.000 až 170.000 ton. To by malo takmer na sto percent pokryť sebestačnosť Slovenska v tejto komodite,“ uviedol Michal Abelovič, predseda predstavenstva Považský cukor.
Aktuálny vývoj cien cukru považuje Abelovič za pozitívny pre cukrovarnícky priemysel. „Medziročne vrástli ceny za tonu cukru zhruba o 100 eur, v súčasnosti sa pohybujú okolo 600 eur. Zatiaľ však nie je jasné, ako dopadne táto sezóna,“ povedal.
Predpokladá však, že sa spotrebiteľské ceny cukru zvýšia. „Aj keď v súčasnom turbulentnom prostredí nemožno robiť žiadne pevné závery, lebo na cenotvorbu vplýva viacero faktorov. Medzi nimi aj to, že na pultoch v slovenských reťazcoch sa nachádza cukor z rôznych krajín, nielen zo Slovenska,“ dodal.