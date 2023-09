Slovensko.Digital: Centrálny ekonomický systém má viacero nedostatkov

Bratislava 27. septembra (TASR) - Projekt Centrálny ekonomický systém (CES) má viaceré nedostatky, medzi ktoré patria aj nezjednotené metodiky účtovania. Upozornilo na to občianske združenie Slovensko.Digital na stredajšej tlačovej besede. Zároveň vyzvalo Ministerstvo financií (MF) SR na realizáciu niekoľkých opatrení.



"Už pri schválení CES sme veľmi jasne ukazovali a pripomínali ohrozenia. Jedno z najväčších ohrození bola absencia analytickej časti a zmeny metodiky účtovania vo verejnej správe, ktorá bola nutným predpokladom úspešného nasadenia tohto systému," uviedol výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Steinhübl.



Občianske združenie upozornilo na to, že v súčasnosti vidí podstatný odklon od pôvodného projektového zámeru. Problémom je aj neuskutočnenie plánovanej legislatívnej zmeny, s ktorou súvisí okrem zjednotenia metodík aj zefektívnenie účtovných postupov a daňovo-odvodovej agendy.



"Kritizujeme aj prepustenie metodickej skupiny, čo považujeme za veľmi neprofesionálne a veľmi nešťastné riešenie. Rovnako musíme povedať, že MF SR prenieslo vecného gestora na IT oddelenie, ktoré sa na projekt CES začalo pozerať len očami implementácie dátovej štruktúry, a nie funkcionalít," dodal Steinhübl.



Slovensko.Digital preto vyzvalo MF SR na okamžité vytvorenie metodickej skupiny. Jej úlohou by bolo identifikovať reálne potreby v oblasti systému ERP, ktorý uľahčuje plánovanie podnikových zdrojov, u jednotlivých organizácií. Taktiež by mala porovnať funkcionality poskytovaných ERP systémov, ktoré má CES nahradiť.



"Cieľom metodickej skupiny by malo byť zapracovanie funkcionalít, teda určenie postupu pre ich zapracovanie. Do toho času radšej preferujeme prepojenie existujúcich softvérových riešení," doplnilo občianske združenie.



Taktiež je podľa neho nutné prijať rozhodnutie, či bude payroll v budúcnosti iba zaúčtovaný z lokálnych mzdových systémov alebo bude CES zapracovávať a reflektovať na všetky funkčné špecifiká.