Slovensko.Digital dúfa, že sa z informatizácie nestane okrajová téma

Bratislava 19. marca (TASR) – Občianske združenie Slovensko.Digital, ktoré sa zameriava na zvýšenie kvalít digitálnych služieb štátu na Slovensku, dúfa, že sa z informatizácie z pohľadu novej vlády nestane okrajová téma. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ združenia Gabriel Lachmann v reakcii na nové ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj, na ktorého čele má byť Veronika Remišová (Za ľudí).



Nové ministerstvo má byť podľa slov Igora Matoviča (OĽaNO) transformáciou súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Podľa Lachmanna by názov ministerstva mohol naznačovať, že informatizácia pôjde bokom, napriek tomu verí, že sa sekcii informatizácie podarí udržať osobitné postavenie.



„Z pohľadu informatizácie je pre nás dôležitejšia téma postavenia ohlasovaného ministerstva. Nadrezortné postavenie ÚPVII je podľa nás prínosom. V minulosti sme kritizovali rezortizmus a nekoordinovaný postup ministerstiev,“ dodal Lachmann.



Slovensko.Digital začiatkom marca apelovalo na zručnosti nástupcu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Mal by to byť podľa nich líder so skúsenosťami, schopný priniesť výsledky. Mal by tiež mať politickú váhu naprieč verejnou správou a rešpekt odbornej verejnosti.



K nominácii Remišovej na čelo nového ministerstva sa však nevyjadrili. „Slovensko.Digital sa k personálnym otázkam nevyjadruje. Ide o politickú nomináciu a z pozície mimovládnej organizácie (NGO) do tejto oblasti priamo nezasahujeme,“ vysvetlil Lachmann.