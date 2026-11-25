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Slovensko.Digital: Elektronická fakturácia je správnym krokom
Členovia pracovnej skupiny, teda zástupcovia softvérových spoločností, fakturačných aplikácií a digitálni poštári, dlhodobo vnímajú potrebu štandardizácie a digitalizácie výmeny dokladov.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Zavedenie elektronickej fakturácie na Slovensku predstavuje zásadný krok k modernizácii podnikateľského prostredia a znižovaniu administratívnej záťaže. Konštatovala to v stredu v stanovisku daňovo-odvodová pracovná skupina pri občianskom združení Slovensko.Digital s tým, že podporuje tento zámer. Povinná elektronická fakturácia pre podnikateľov sa spúšťa od 1. januára 2027, už tento rok sa môžu zapojiť do systému dobrovoľne.
Členovia pracovnej skupiny, teda zástupcovia softvérových spoločností, fakturačných aplikácií a digitálni poštári, dlhodobo vnímajú potrebu štandardizácie a digitalizácie výmeny dokladov. Zavedenie e-faktúry preto vnímajú ako prirodzený vývoj, ktorý slovenským firmám zjednoduší každodennú agendu, zrýchli spracovanie dát a zníži chybovosť pri manuálnom prepisovaní údajov.
„Zavedenie elektronickej fakturácie je správnym a potrebným krokom, ktorý posunie digitalizáciu slovenského účtovníctva výrazne vpred. Organizácie z daňovo-odvodovej skupiny Slovensko.Digital zapracovali potrebné legislatívne a technické štandardy do svojich systémov tak, aby prechod na nový spôsob fakturácie bol pre podnikateľov čo najplynulejší,“ priblížil Peter Steinhübl, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital a koordinátor pracovnej skupiny.
Členovia združenia v stanovisku pripomenuli, že kľúčovým a pozitívnym aspektom projektu e-faktúry bol konštruktívny dialóg medzi štátom a dodávateľmi riešení, časový priestor na implementáciu a jasne definované technické špecifikácie. Zároveň upozornili, že pre úspešné spustenie je potrebné čo najskôr zodpovedať otvorené otázky k implementácii v praxi a zabezpečiť podnikateľom dostatok informácií a času na prípravu.
„Tento projekt prinesie firmám okamžitý prínos v podobe efektívnejšej výmeny štruktúrovaných dát a vytvorí pevný základ pre postupnú automatizáciu ďalších účtovných procesov v budúcnosti,“ doplnil Steinhübl.
Členovia pracovnej skupiny, teda zástupcovia softvérových spoločností, fakturačných aplikácií a digitálni poštári, dlhodobo vnímajú potrebu štandardizácie a digitalizácie výmeny dokladov. Zavedenie e-faktúry preto vnímajú ako prirodzený vývoj, ktorý slovenským firmám zjednoduší každodennú agendu, zrýchli spracovanie dát a zníži chybovosť pri manuálnom prepisovaní údajov.
„Zavedenie elektronickej fakturácie je správnym a potrebným krokom, ktorý posunie digitalizáciu slovenského účtovníctva výrazne vpred. Organizácie z daňovo-odvodovej skupiny Slovensko.Digital zapracovali potrebné legislatívne a technické štandardy do svojich systémov tak, aby prechod na nový spôsob fakturácie bol pre podnikateľov čo najplynulejší,“ priblížil Peter Steinhübl, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital a koordinátor pracovnej skupiny.
Členovia združenia v stanovisku pripomenuli, že kľúčovým a pozitívnym aspektom projektu e-faktúry bol konštruktívny dialóg medzi štátom a dodávateľmi riešení, časový priestor na implementáciu a jasne definované technické špecifikácie. Zároveň upozornili, že pre úspešné spustenie je potrebné čo najskôr zodpovedať otvorené otázky k implementácii v praxi a zabezpečiť podnikateľom dostatok informácií a času na prípravu.
„Tento projekt prinesie firmám okamžitý prínos v podobe efektívnejšej výmeny štruktúrovaných dát a vytvorí pevný základ pre postupnú automatizáciu ďalších účtovných procesov v budúcnosti,“ doplnil Steinhübl.