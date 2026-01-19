< sekcia Ekonomika
Slovensko.Digital kritizuje alarmujúcu situáciu s IT projektmi NASES
Projekty súvisia s riešením havarijného stavu súčasného portálu slovensko.sk, mobilnej schránky a stratégie pre mobilné aplikácie štátu a BankID (Smart Slovensko) ako riešenie vstupu do služieb štátu.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Občianske združenie Slovensko.Digital kritizuje podľa neho alarmujúcu situáciu vyhlásených IT projektov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické komunikácie (NASES) za viac ako 100 miliónov eur. Ako v pondelok povedal eGov expert Slovensko.Digital Ladislav Kovár, ide o projekty nad rámec pôvodného projektu modernizácie a platformy pre riešenie prioritných životných situácií, ktorý už bol schválený.
„Tieto projekty vnímame ako nesprávne vedené, neodôvodnené a domnievame sa, že prichádza k nehospodárnemu konaniu. Vzhľadom na to, čo sme zistili, ideme dávať podnety na prešetrenie zákonov a vyhlášok zo strany NASES a MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie) SR,“ uviedol Kovár.
Podľa neho sa to týka napríklad zákona o rozpočtových pravidlách či nadužívania tzv. limitovanej informácie, čo je upravené v zákone o utajovaných skutočnostiach. „Tiež kritizujeme, ak teda príde, priame rokovacie konania pre tieto projekty. Okrem toho sa zamyslíme nad tým, či podáme trestné oznámenie a chceme informovať aj Európsku komisiu o tom, že dochádza k priamym rokovacím konaniam,“ priblížil expert.
