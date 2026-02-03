< sekcia Ekonomika
Slovensko.Digital: Na riešenie slovensko.sk sú lacnejšie alternatívy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predložilo na rokovanie vlády materiál, ktorý má dokumentovať kritickú situáciu slovensko.sk.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Občianske združenie Slovensko.Digital upozornilo na riziko nehospodárneho nakladania s verejnými financiami v rezorte informatizácie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predložilo na rokovanie vlády materiál, ktorý má dokumentovať kritickú situáciu slovensko.sk. Podľa Slovensko.Digital je takto vyvíjaný tlak na vládu, ktorá bude nútená posvätiť podpis pripravených zmlúv s vopred vybranými dodávateľmi bez riadnej verejnej súťaže za vyše 100 miliónov eur. Podľa združenia ale existuje lacnejšia alternatíva.
Jedným z hlavných technických argumentov pre podpis nových zmlúv má byť preťaženosť modulu IAM (Identity and Access Management), na ktorý nie sú zakúpené licencie pre vyšší výkon. „Pripravili sme technický návrh, ktorý ukazuje, ako s minimálnymi zásahmi do existujúceho systému odľahčiť záťaž modulu IAM. Táto alternatíva dokáže situáciu čiastočne riešiť nielen rýchlo a výrazne lacnejšie, ale najmä bez rizika nákupu nezdokumentovaného a zastaralého produktu, ktorý vie udržiavať len jediný dodávateľ,“ uviedol IT odborník zo Slovensko.Digital Ján Suchal.
Občianske združenie upozornilo, že MIRRI na základe tvrdenia o kritickom stave slovensko.sk plánuje využiť inštitút priameho rokovacieho konania a zadať zákazku vopred vybraným firmám bez verejnej súťaže. Podľa informácií Slovensko.Digital sú už v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) pripravené zmluvy na podpis.
Slovensko.Digital zdôraznilo, že pri štandardnom postupe by sa mali zvažovať alternatívy dávno predtým, než sa pristúpi k podpisovaniu zmlúv za desiatky miliónov eur. Ako obzvlášť problematické vidia aj financovanie tohto zámeru. „Použitie zdrojov z eurofondov na projekt obstaraný formou priameho rokovacieho konania bude v tomto prípade extrémne rizikové, keďže Európska komisia vyžaduje transparentnú súťaž. Reálne tak hrozí, že celú sumu 100 miliónov eur zaplatíme zo štátneho rozpočtu. V čase tvrdej konsolidácie verejných financií je takýto výdavok, pri existencii lacnejších alternatív, neobhájiteľným hazardom,“ upozornil odborník na eGovernment Ladislav Kovár.
Slovensko.Digital vyzvalo ministrov, aby nepodliehali tlaku na rýchly podpis nevýhodných zmlúv a vrátili sa k odbornej diskusii o efektívnych a rýchlych riešeniach, ktoré nebudú zbytočne zaťažovať daňových poplatníkov.
MIRRI tvrdenia Slovensko.Digital odmietlo ako zavádzajúce a nepravdivé s tým, že nejde o „minutie 100 miliónov eur bez súťaže“, ani o žiadny nátlak na vládu, ale o riešenie reálnych prevádzkových a bezpečnostných rizík na slovensko.sk, ktoré si vyžadujú okamžitý zásah. „Postup ministerstva je v súlade so zákonom, je odborne podložený a bude plne zdokumentovaný. Slovensko.Digital prezentuje zjednodušené závery bez zodpovednosti za prevádzku systému a bez znalosti všetkých technických a zmluvných súvislostí,“ uviedlo ministerstvo.
Rezort investícií tvrdí, že ak by existovalo lacnejšie riešenie, ktoré by dokázalo vyriešiť kritický stav ústredného portálu verejnej správy, tak by MIRRI bolo prvé, ktoré by žiadalo NASES, aby implementovalo takéto riešenie.
Návrh Slovensko.Digital je podľa MIRRI typickou ukážkou skratkovitého riešenia bez poznania kontextu a bez akejkoľvek zodpovednosti za výsledok realizácie. „Pripomíname napríklad ich plugin od združenia, ktorý je potenciálnym bezpečnostným rizikom a skvelým pomocníkom pre scammerov, hoci na prvý pohľad môže pôsobiť ako užitočné riešenie pre prehliadanie schránky v mobile,“ dodal rezort.
